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ليلة رأس السنة غزية!

12/30/2023 2:21:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كان يا مكان في كل عام كانت هناك ليلة تكتمل فيها أيام السنة وتقبل علينا أيام السنة الجديدة، ليلة تجمع الأصدقاء والأحبة، ليلة فيها من يصلي وفيها من يحتفل، كانت هناك ليلة نترقب فيها دخول عام ميلادي جديد بالأمنيات والدعاء بالخير والفرح، كانت ليلة تلمع وتنير السماء ويفرح الصغار بالألعاب النارية، ليلة فينا من يرتقى سطح بيته يستمتع، وفينا من يفترش رصيفا يتابع، وفينا من يجلس على طاولة فيها ما لذ وطاب وأكلات هنية.
في ليلتنا اليوم غاب كل ذلك حيث توقف التاريخ يوم السابع من اكتوبر للعام ألفين وثلاثة وعشرين في ليلة غزاوية، لم نعد نسجل سوى أرقام الشهداء من أطفال ونساء وشيوخ، لم نعد نشهد سوى أضواء ولهيب يلمع سببته انفجارات القنابل في الأرض والسماء، لم نعد نحلم وندعو سوى بنجاة ونصرة أهلنا في غزة العزة، في ليلتنا هذه لن نفترش نحن الرصيف بل افترشه أطفال رضع ونساء وشباب وشيب هدمت بيوتهم، في ليلتنا كل أهل غزة ينظرون إلى السماء فلا سقف يؤيهم ولا طعام وماء يكفيهم، في ليلتنا هذه سندخل سنة كبيسة أيامها أطول بيوم واحد في العدد، وأصعب بألف ألف يوم بما كسبته أيدينا فيما مضى، فليلتنا لن تختلف عما سبقها من أيام توقفت في السابع من أكتوبر.
اعلم أن العد التنازلي سنتابعه الليلة لانتهاء سنة ميلادية واعلم أن شاشات التلفاز ستنقل احتفالات العام الجديد حول العالم واعلم أننا سنسرد حصاد العام الماضي في كل بلد، ولكن اعلم ان هذه الليلة لا طعم فرح فيها، ولا عد تنازليا سوى لسقوط شهداء جدد، ولا رصيد فيها سوى لمن وقف مع غزة وصمود أهلها، لا ضوء إلا لمن قدم الموقف الصادق والدعم الحقيقي لخدمة فلسطين، لا مكانة اليوم إلا لمن لم تغب فلسطين عن فكره، ولن نحسب أياما إلا لمن آمن بفلسطين قضية وتحريرها عقيدة والصلاة على أرضها أكبر أمانيه.
عام مضى لن ينسى في ذاكرتنا وذاكرة العالم، فبعدد من سقطوا شهداء سقطت أقنعة شخوص ودول، وبعدد من هدمت بيوتهم تكشفت نوايا وأسرار، عام وأن جمع أكبر عدد من الشهداء إلا انه عام غزة التي نقلت فلسطين قضية بين كل البشر، عام عرف فيه العالم الغربي والأجنبي أن هناك بلدا نزعت حقوقه وحرم من الإنسانية، عام سجلت فيها فلسطين وأطفال غزة الاسم الأكثر ترددا والشعور الأكبر إنسانية، عام وان كان الأصعب إلا انه كان الأكثر وضوحا لمعنى الحق والحرية، فكل عام وكل يوم انت غزة وفلسطين بأمن وسلامة وسلام على أرواح من فقدناهم لأجل قضية.
وأقول لكل من يقبل عليه العام الميلادي الجديد اجعل لنفسك مكانة وهوية، اجعل لأيامك معنى يخدم قضية، اجعل للإنسانية والحق وأهل فلسطين مساحة أكبر من فكرية، اجعل غزة وأطفالها عنوانا لكل خطوة وعمل واجعلها قرينا مستمرا وغاية وطنية، وليكن وعيك فقط هو المحرك لا حزبا أو جماعة أو تاجر قضية.

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