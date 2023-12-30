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مشروع القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات

12/30/2023 2:21:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


مشروع القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات الذي يناقش تحت قبة البرلمان خلال هذه الفترة يقترب من استكمال الإجراءات والمراحل الدستورية لإقراره بعد انتظار استمر منذ العام 2019، وهو العام الذي تمّ خلاله إرسال مشروع القانون المعدل إلى مجلس الأمة.
يأتي مشروع القانون المعدل ليتواءم والمبادئ الأساسية التي كرسها الدستور الأردني ابتداء، والمبادئ التي كرستها المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي تؤكد على ضرورة انسياب المعلومات والكشف الأقصى عنها وأن تكون الاستثناءات في أضيق الحدود وإزالة التعارض التشريعي وتكريس مبدأ الافصاح الاستباقي عن المعلومات وتعزيز مبدأ الاجتماعات المفتوحة للجمهور وتسهيل إجراءات الحصول على المعلومات سواء بتقصير مدة إجابة الطلب وتقديم تسهيلات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة ولكبار السن وغيرهم، بالإضافة للترويج للحكومة الشفافة وتعزيز ثقافة انسياب المعلومات وغيرها.
وكذلك يأتي مشروع القانون المعدل هذا ليتواءم والالتزام الخامس في الخطة الوطنية لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة المتضمن مأسسة إجراءات إنفاذ حق الحصول على المعلومات لغايات تطوير منظومة الحصول على المعلومات وتحسين جودة المعلومة المقدمة، وبناء نظام موحد لتصنيف وإدارة المعلومات الحكومية، وذلك لتجاوز التحدي القائم المتمثل في تباين تصنيف المعلومات تبعا لسريتها من مؤسسة إلى أخرى ولغياب الرقابة الإدارية والقضائية على عملية التصنيف، وهو الأمر الذي تمخض عنه إصدار ثلاثة بروتوكولات سبقت إصدار واقرار مشروع القانون المعدل تتعلق بتصنيف المعلومات ومأسسة إجراءات الحصول على المعلومات وبرتوكول الأرشفة والتوثيق والتي تعكس أفضل الممارسات الدولية في هذا الاطار المكرس للحق في الحصول على المعلومات والتي تم تعميمها على المؤسسات المعنية بتطبيق القانون بقرار صادر عن مجلس الوزراء.
قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات قانون تدرك الدولة الأردنية بأركانها كافة أهميته ومحوريته في عملية الإصلاح. وقد كانت التوجيهات الملكية واضحة في هذا السياق وفي أكثر من اجتماع ولقاء عقده جلالة الملك عبدالله الثاني مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث أكد مرارا على أن مشروع التحديث بمساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية هو مشروع دولة لا يقبل التراخي في تنفيذه أو التراجع عنه أو تأجيله، وأشار في السياق ذاته إلى ضرورة التواصل مع المواطنين ليشعروا بأنهم شركاء وأن الحكومة تعمل من أجلهم ولصالحهم، وأن يلمس المواطنون حجم الإنجاز، مؤكدًا على حق وسائل الإعلام والمواطنين بالحصول على المعلومات والتواصل المستمر مع وسائل الإعلام المهنية، كون البديل هو انتشار الأخبار الزائفة والإشاعات.
هذا التأكيد الملكي كان مصدره الإيمان بأن الحديث عن إصلاح سياسي واقتصادي وإداري لا يمكن أن يقوم وتدشين دعائمه دون قدرة وسائل الإعلام على الحصول على المعلومات التي تمكنها من القيام بمهامها في نقل الحقائق وفي الوقوف على مدى الإيفاء بهذه الالتزامات، وفي الوقت ذاته فإن هذا الحق من شأنه تمكين الأفراد من تبني المواقف وتشكيل الآراء بناء على معلومات حقيقية بعيدا عن المعلومات المضللة أو الزائفة وما تثيره من قلاقل في المجتمع، والأهم من ذلك هو إعادة بناء الثقة بين سلطات الدولة والمواطنين وهي الغاية المنشودة.

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