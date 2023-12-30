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عجز لغة الإعجاز

12/30/2023 2:21:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

وصف المذيع المجزرة بأنها مروعة، وفي اليوم التالي قال عن المجزرة التي تفوق الأولى في عدد الضحايا، إنها مروّعة أيضاً. أعتقد أن المذيع بحث عن مفردة أخرى يصف فيها المجزرة الثالثة "الأشد ترويعاً" والتي فاق عدد شهدائها خمسمائة، لكنه لم يجد في "لسان العرب" الطويل ما يسعفه، فتلعثم على الهواء بين الجثث الجديدة، وكرر المفردة القديمة. كان هذا أول الحرب، قبل أن تستمر المجازر في مواعيد يومية ثابتة، وبعدد "مروّع" من الضحايا.. عدد فاق القاموس والمحيط، وهزّ أساس البلاغة.
في أول أسبوع من نفاد الماء في غزة، قالت مسؤولة أممية بتأثر يصعب تصديقه، إن الوضع كارثي في القطاع، ولما صار الأطفال يفتحون أفواههم للسماء ليشربوا، كان الوصف أيضاً أن الوضع كارثي، وهو الوصف الذي يشمل أيضاً استخدام نحو ألف عائلة لحمّام واحد. انتشرت أمراض جديدة بلا أسماء، ووصل الجوع إلى أظافر أقدام الغزيين، وخرجت كل المستشفيات عن الخدمة، وصارت مقابر جماعية، ولا وصف بين اثني عشر مليون كلمة عربية سوى تركيب بائس هو "على شفا الانهيار"، ولما يقصف الطيران هذا "الشفا"، يظلّ الوصف بأن "الوضع كارثي".
أربع وعشرون درجة للحب في اللغة العربية، رغم أن العرب يعرفون أن الغرام ليس ضرورياً للإنجاب، وأربع وعشرون كلمة للحرب مع أن العرب يفضلون الكيّ على القتال، وأربع وعشرون كلمة للسلام، ولا تجتمع دولتان بيننا إلا للمكيد بالثالثة. إذاً فإن هذا "المستودع الشعوري الهائل" الذي يحمل خصائص الأمة وتصوراتها وعقيدتها وتاريخها، ليس في سردابه مفردة واحدة تصلح لوصف مأساة غزة بعد ثلاثة أشهر من هجوم مغولي، تتاري، فاشي، ونازي.. هل انتبهتم كيف عجزتُ على الإتيان بمفردة واحدة جديدة، في لغة الإعجاز!
عجز العرب عن إدخال رصاصة واحدة إلى غزة، وبدلاً من إرسال أحذية للمقاتلين، أرسلوا الأكفان بمختلف المقاسات. لم يستطع الوطن الكبير من مائة إلى مائة أن يرسل مياهاً صالحة للشرب إلى غزة، فرفع العرب أكفهم للسماء أن تمطر على القطاع، ولم تستطع أمة الآبار أن تدخل سيارة نقل متوسطة محملة بالوقود، فأرسلت لأهل غزة حطباً آمناً من دون أعواد ثقاب. وإن كان العرب عاجزين عن إدخال الفوط الصحية، فلماذا لا يكونوا أكثر فائدة، ويتداعى اللغويون إلى اجتماع طارئ، ليدخلوا إلى القطاع كلمة واحدة، كلمة لا تصلح سوى لغزة.
.. فلولا "الشجاعية" لما كانت الشجاعة في اللغة تعني البطولة، ولولا "حانون" ما كان في الحنين دمع، ولولا "جباليا" ما تجرأت الهضاب على الجبال، ولولا غزة ما ندم الغزاة.

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