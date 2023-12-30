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تنكر غريب للأوطان..!

12/30/2023 2:21:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بعد أن كرر قصة استعمار المسلمين لـ"إسرائيل" التي يعتبرها ملكاً لليهود، وكأنهم وحدهم تواجدوا فيها منذ آدم وحواء، قال بنيامين نتنياهو إنه ليس هناك وطن آخر لليهود يذهبون إليه. وفي هذا مغالطة يعلنها وكأنها حقيقة إلهية. إن له هو شخصيًا وطن تاريخي هو بولندا التي ولد فيها أبوه، بن صهيون نتنياهو، أبًا عن جد. ولوزير دفاعه، يواف غالانت، وطن آبائه وأجداده نفسه، بولندا. ولشريكه في حكومة الحرب، بيني غانس، وطنان: أمه مجرية وأبوه روماني، وبذلك يحمل جنسيتين. وجذور وزيره المتطرف إيتمار بن غفير في كردستان العراق. عراقي-كردي. والمتطرف الآخر، بتسلئيل سموتريتش من أوكرانيا حيث هناك قرية اسمها ((سموتريتش". ويائير لبيد من هنغاريا. وفي الحقيقة، ينتمي المستعمِرون اليهود في فلسطين إلى 85 دولة ولهم 58 وطنًا تاريخيًا ليعودوا إليها. ولكن، أي وطن آخر يذهب إليه الفلسطينيون؟
ثمة سؤال يثيره تصريح نتنياهو: لماذا ينطوي هؤلاء الناس الوحشيون على عدم انتماء مطلق لأوطانهم التاريخية؛ مساقط رؤوس آبائهم وأجدادهم وأجداد أجدادهم؟ لا أحد آخر يحب أن يقطع جذوره التاريخية طوعًا! وكما سجل مظفر النواب: ((حتى الطير لها أوطان، وتعود إليها". وقال شوقي: ((وطني لو شغلتُ بالخلد عنه/ نازعتني إليه في الخلد نفسي". وقال أبو تمّام: ((كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى/ وحنينُه أبدًا لأولِ منزلِ". هذه هي الغريزة الإنسانية وطبيعة الأشياء. ثم، في ما لا ينطوي على أي نية عنصرية (لا أحد يزايد على الصهاينة في العنصرية): ما السر في أن أوروبا كلها تقريبًا عاملت اليهود تاريخيًا بعداء، واعتبرتهم غرباء وليس جزءًا أصيلًا من مواطنيها؟ فيمَن كان العيب؟ (بالمناسبة: لا يُعرف عن أي اضطهاد لليهود في العالم العربي/ الإسلامي، بشهادة يهود بارزين).
ينسب البعض "معاداة السامية" إلى تعاليم المسيحية التي صوّرت اليهود كمسؤولين عن صلب يسوع المسيح. وساهم تصور اليهود كـ"قتلة المسيح" في تطوير تنميطهم. لكن آخرين يتحدثون عن الاقتصاد، حيث كان اليهود غالبًا ما يشتغلون، تاريخيًا، في الإقراض بفائدة وفي أنشطة مالية من هذا النوع، فنشأ الاستياء منهم والعداء لهم في المجتمعات الأخرى. وقد رسخ شكسبير هذه الصورة في عمله الخالد ((تاجر البندقية". وثمة الحديث عن الانفصال الاجتماعي، حيث كان اليهود في كثير من الأحيان معزولين ومهمشين في المجتمعات الأوروبية، مسجونين في ثقافة ((الغيتو"، بفعل أيديهم أو بعمل الآخرين. لكن أوروبا تصورت اليهود بوصفهم ((الآخر" و"الغريب". ومن المفارقات أن أوروبا نفسها التي عذبتهم تعوضهم بتعذيب الفلسطينيين.
ولكن، مهما تكن الكيفيات التي جعلتهم يضعون على الطاولة ميثيولوجيا ((أرض الميعاد" كصرخة تحشيد والتذرع بالهولوكوست لاحتراف الهولوكوست، فإن هذا لا يعني الفلسطينيين إلا بقدر العبارة نفسها: ليس لنا مكان آخر نذهب إليه. وبالتأكيد، يجد الفلسطينيون منطقًا يتجاهله الآخرون في حقيقة أن فلسطين هي وطنهم الوحيد، في حين أن للمستعمِرين الصهاينة أوطانهم التي يحملون لغاتها وثقافاتها وجيناتها، والتي من الطبيعي أن يعودوا إليها مثل الطير التي تعود إلى أوطانها.
في العام 2010، قالت هيلين توماس، عميدة صحفيي البيت الأبيض، لأحد الصحفيين: ((أخبر الإسرائيليين بأن يخرجوا (من فلسطين) وأن يعودوا إلى أوطانهم في بولندا أو ألمانيا أو أميركا أو أي مكان آخر". لكنًّ نتنياهو، أو بايدن أو أي أحد آخر لا يستطيع أن يقول للفلسطينيين العبارة الطبيعية ((عودوا إلى وطنكم"، (وهو وطن واحد بوضوح، له اسم واحد وهوية وتاريخ وثقافة مرتبطة بأصحابه الفلسطينيين عضويًا).
سوف يفكر الفلسطينيون بالبديهي عندما يرون حل أوروبا العنصرية لـ"المشكلة اليهودية" بإزالة الفلسطينيين من الأرض والتاريخ، ومن دون أن تنطوي الفكرة على أي شعور باللاإنسانية أو اللاأخلاقية: إذا كنتم، في الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا وكل دول أوروبا التي اضطهدت اليهود، تشعرون بأنكم ظلمتم اليهود تاريخيًا وتريدون منحهم ((وطنًا قوميًا"، لماذا لم يعطهم أي منكم قطعة أرض من أوطانكم التاريخية، على أساس حق من يملك في التصرف بما يملك؟ وفي الحقيقة لديكم الكثير من الأرض ((التي بلا شعب" حقًا، المتعطشة للمهاجرين لكي يعمُروها، في كندا أو أستراليا أو حتى الولايات المتحدة نفسها.
وينطبق هذا أكثر على دول التطبيع العربية التي تحب المستعمرين الصهاينة أكثر من عيونها وتريد تعويض الكيان عن ((خيبر": لماذا لا تتبرع لهم بقِطع من أراضيها ليعيشوا معها فيها ((جنبًا إلى جنب في سلام" وتترك الفلسطينيين في حالهم بدلاً من التبرع السخي نيابة عنهم بثلاثة أرباع فلسطين ووصف ذلك بأنه ((الحل العادل والدائم"؟ في الحقيقة، لم يفوِّض أصحاب فلسطين التاريخية أحدًا من هؤلاء– ولا جماعة ((أوسلو قطعاً" - بهذا التنازل الذي يطابق بالضبط ((وعد بلفور" في مسألة ((من لا يملك لمن لا يستحق"؟!
حسب مقتضى العدالة البديهية، والتعريف الذي طفا مجددًا على السطح في النقاش العالمي لفكرة ((فلسطين من البحر إلى النهر"، لا يطرح مناصرو المفهوم– ومنهم يهود- إلقاء اليهود في البحر. إنهم يطرحون، بناء على الوحشية التي لا تصدَّق للنظام الصهيوني قاتل الأطفال والعنصري المؤمن بشرعية التطهير العرقي والإبادة الجماعية القائم في فلسطين كل هذه العقود، ضرورة تفكيك هذا النظام الشرير والمارق، بكل ما تعني دلالات هذه الصفات. ولن يكونَ من العيب، إذا وُضعت الأمور في سياقها التاريخي، وليس الميثولوجي، الدعوة إلى عودة كلٍّ إلى وطنه كما تقتضي العاطفة الطبيعية، وطبيعة الأمور.

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