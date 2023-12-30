Saturday, 30 December 2023 11:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زراعة إربد: لا شهادات منشأ وهمية ونظام إلكتروني لضبط سندات التسجيل

12/30/2023 2:19:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي أكد مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الحافظ أبوعرابي ردا على شكاوى مزارعين من صعوبة الحصول على شهادات منشأ للقمح والشعير لبيع محصولهم لدى مراكز استلام الحبوب بأسعار تفضيلية، أن المديرية أصدرت 650 شهادة هذا العام، فيما كانت في سنوات سابقة تتجاوز ألف شهادة، بسبب تشديد الرقابة وتشكيل لجان من أجل التأكد من أن الشهادات تذهب لمستحقيها.
وقال أبو عرابي لـ "الغد"، إن المديرية طلبت اعتماد سندات تسجيل حديثة وعقود إيجار لمنع الازدواجية باستعمال سند الأرض الواحد في إصدار أكثر من شهادة لأكثر من مزارع، إضافة إلى ضبط المخالفات التي قد يعمد إليها بعض تجار الحبوب بقيامهم بشراء الحبوب المستوردة وخلطها مع الحبوب المنتجة محليا وبيعها لوزارة الصناعة على أنها منتج محلي بالكامل للاستفادة من الأسعار التشجيعية التي حددتها الحكومة لشراء مادتي القمح والشعير من المزارع.
وشهادة المنشأ هي شهادة يحصل عليها مزارع القمح والشعير عند توريد منتجه وبيعه لمركز استلام وشراء الحبوب في إقليم الشمال المعتمد في مستودعات مديرية الصناعة والتجارة، ويتم شراء طن المحاصيل بسعر مضاعف عن الأسعار العالمية دعما للمزارع.
ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها المديرية، حسب أبو عرابي، توفر معلومات عن المساحات المزروعة فعليا وكمية الإنتاج لحساب إنتاج المحافظة السنوي بشكل دقيق من الحبوب، إضافة إلى ضبط شهادات المنشأ الوهمية إن وجدت وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين.
وأكد أنه سيتم إنشاء نظام إلكتروني قريبا لإدخال سندات الأراضي لمرة واحدة في كل عام لضبط العملية، مبينا أن الحكومة تدعم زراعة المحاصيل الحقلية، وتقوم بشراء القمح والشعير بضعف السعر العالمي وذلك دعماً للمزارع وقطاع المحاصيل الحقلية.
ولفت إلى أنه يتم شراء طن القمح من المزارع بـ 420 للطن والشعير 380 دينارا، فيما يباع في الأسواق العالمية بسعر 200 دينار للطن بالنسبة للقمح والشعير بحوالي 180 دينارا.
وفيما يخص مشاريع الحصاد المائي قال أبو عرابي إنه تم انجاز جميع مشاريع إنشاء آبار الحصاد المائي في إربد وبنسبة 100 %، والمدعومة من مخصصات مجلس المحافظة ووزارة الزراعة للعام 2023.
وأضاف في مقابلة مع "الغد" أن المديرية نفذت 610 آبار لتجميع المياه في جميع مناطق محافظة اربد، بكلفة 100 ألف دينار، استفاد منها مواطنون من خلال تقديم مبلغ مالي بمقدار 1500 دينار لكل مستفيد استكمل إنشاء البئر.
وأشار إلى أن المديرية قامت بالإعلان منذ بداية العام عن توفر منح لمشاريع حفر آبار المياه من خلال شروط معينة وتقدم عشرات المواطنين لتلك المشاريع وتم الاختيار بناء على أقدمية التقديم، مؤكداً أن حفر الآبار سيسهم في حل مشاكل المواطنين الذين يعانون من نقص المياه.
ولفت إلى أن سعة البئر الواحدة تبلغ 30 مترا مكعبا، في حين بلغ عدد آبار جمع مياه الأمطار التي أنجزت عن طريق المديرية خلال العام الماضي حوالي 500 بئر.
وأشار إلى أن مشاريع الحصاد المائي، تأتي ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة التي تنفذ من قبل وزارة الزراعة، وأن برنامج الحصاد المائي يهدف إلى الاستفادة المثلى من مياه الأمطار، خاصة في ظل الواقع المائي والتحديات المائية الحالية، والتغير المناخي الذي يؤدي لهطل الأمطار بغزارة أكبر ولكن لمدة قصير جدا، مما يؤدي إلى حدوث الفيضانات والتسبب في فقدان المياه العذبة وعدم الاحتفاظ بها لوقت الحاجة.
وفيما يتعلق بالتغيير المناخي وأثره على المحاصيل الزراعية والأشجار، أكد أبو عرابي أن التغير المناخي أثر على إنتاج زيت الزيتون في المحافظة لهذا العام بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أن إنتاج المحافظة من الزيتون يقدر سنويا بـ 10 آلاف طن، فيما بلغت المساحات المزروعة بأشجار الزيتون 175 ألف دونم جميعها تعتمد على مياه الأمطار "زراعة بعلية" والري التكميلي في فصل الصيف.
وأشار إلى أن التغيرات المناخية تتمثل بارتفاع درجات الحرارة والتباين والموسم المطري والجفاف، ما أثر على إنتاج المحاصيل الزراعية المختلفة والثروة الحيوانية والسمكية، إضافة إلى التراجع في المساحات الزراعية بسبب التمدد العمراني على حساب الأراضي الزراعية، وهو ما أثر على كميات الإنتاج من المحاصيل المختلفة.
ودعا أبو عرابي المزارعين للتكييف مع التغيير المناخي إلى زراعة أصناف من المحاصيل الزراعية المختلفة المقاومة للجفاف وتحتاج لكميات مياه قليلة واستخدام تقنيات الحصاد المائي وحفر الآبار لتجميع مياه الأمطار والاستفادة منها في ري المحاصيل والأشجار في فترات الجفاف والتوجه نحو استخدام التقنيات الزراعية الحديثة.
وفيما يتعلق بحرائق الغابات والأشجار الحرجية، أكد أبو عرابي أن هذا العام لم يسجل هناك أي حريق في المناطق الحرجية بعد أن تم تكثيف الرقابة من قبل طوافي الحراج، إضافة إلى النشرات التوعوية التي قامت بها المديرية والجهات المعنية الأخرى للحد من الحرائق.
وأشار إلى انخفاض نسبة التعديات على الأشجار الحرجية في محافظة إربد بنسبة تزيد على 70 % بسبب تشديد الرقابة من قبل موظفي الحراج والحكام الإداريين والشرطة البيئية وتغليظ العقوبات بحق الأشخاص الذين يتم ضبطهم.
وأعلن أبو عرابي أن نسبة الإنجاز في معرض إربد الزراعي الدائم بلغت 70 % والمدعوم من وزارة الزراعة ومؤسسة إعمار إربد بقيمة مليوني دينار والذي ينفذ في قطعة أرض بمساحة 4 دونمات في حدائق الملك عبدالله الثاني.
وفيما يتعلق بحملة التطعيم ضد الحمى القلاعية، أشار إلى أنه تم تطعيم حوالي 20 ألف رأس من الأبقار و250 ألف رأس من الماعز والضان، وهي مطاعيم مجانية من خلال 15 لجنة شاركت بالحملة.
وأشار إلى أن المديرية نفذت 3 حملات رش على أشجار الصبر الى جانب توزيع المصائد لمكافحة ذبابة ثمر الزيتون واللوزيات، إضافة إلى قيامها بعمل 35 مدرسة حقلية بمشاركة 300 مزارع واقامة الندوات والورش لتدريب المزارعين على مكافحة الحشرات والتصنيع الغذائي.
ولفت إلى أن مشتل عقربا يقوم بإنتاج 300 غرسة حرجية سنويا تستخدم في مشاريع التحريج الوطني لزراعة 10 ملايين غرسة على مدار 10 سنوات في المملكة، لافتا إلى أنه تم في منطقة الكورة زراعة ألفي دونم في منطقة كفرائبيل بطريقة (الشرنقة) وتم زراعة 100 ألف غرسة وهذا المشروع مدعوم من منظمة العمل الدولية لمدة 3 سنوات ووفر 100 فرصة عمل موسمية، إضافة إلى مشروع منطقة السرطبة في اللواء لزراعة ألف دونم.
وفيما يتعلق بالموسم المطري، أكد أبو عرابي أن الموسم الحالي يبشر بموسم مطري جيد في ظل كميات المياه التي هطلت لغاية الآن، حيث بلغت 120 ملم متر لغاية آخر تساقط للأمطار مقارنة بـ 30 ملم العام الماضي عن نفس الفترة، داعيا المزارعين إلى استغلال الموسم وتجهيز أراضيهم وزراعتها بالمحاصيل الحقلية.

MENAFN30122023000072011014ID1107670716

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث