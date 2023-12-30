Saturday, 30 December 2023 11:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سد الملك طلال بأراضي برما.. عبء وجود وعدم استفادة

12/30/2023 2:19:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات يتحمل سكان قضاء برما تبعات وجود سد الملك طلال في أراضي القضاء سيما مشكلة انتشار الحشرات والبعوض من دون الاستفادة من مياهه، في وقت تتطلع بلدية برما ومنذ سنوات إلى منحها قطعة أرض مجاورة للسد لغايات إنشاء مشروع استثماري سياحي.
وجود السد في أراضي القضاء كان يفترض أن ينعكس على سكانه بالفائدة ليس أقلها تزويد مزروعاتهم بالمياه أو السماح لهم بإنشاء مشاريع استثمارية بالقرب من حرم السد، إلا أن الحاصل- وفق سكان- عدم الاستفادة نهائيا نتيجة ذهاب مياه السد لصالح الأراضي الزراعية بالغور.
في المقابل، تتميز منطقة السد بطبيعة جميلة وجاذبة، وهو الأمر الذي أحيا آمال بلدية برما باستغلال هذه الميزة عبر إنشاء مشاريع استثمارية سياحية تعود بالفائدة على موازنتها الركيكة.
الحاصل، أن سنوات مرت وأهالي القضاء تحت عبء وجود السد بالقرب من قراهم، فيما تستمر مطالبتهم بضرورة منحهم كميات من المياه لغايات استغلالها بالزراعة.
ووفق الناشط المجتمعي نضال البرماوي، فإن القضاء محروم من الاستفادة من مياه السد وهي تروي مزارع الأغوار ولا يستفيد منها مزارعو برما نهائيا، ولا يسمح لهم ولغيرهم من الهيئات الاجتماعية والحكومية والشبابية والتطوعية بإقامة أي مشروع استثماري أو تجاري أو سياحي أو الاستفادة من الميزات السياحية لموقع السد.
ويعتقد البرماوي أن أهالي برما بأمسّ الحاجة لمشروع استثماري كبير بالقرب من سد الملك طلال الذي لا يبعد سوى مئات الأمتار عن مناطقهم السكنية لتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة وتنشيط الحركة السياحية والتجارية، منها على سبيل المثال مشروع مطعم سياحي ضخم أو شاليهات سياحية أو مشروع فندق.
في حين، يشكو سكان بلدة همتا التابعة لقضاء برما، أقرب القرى إلى سد الملك طلال، من تكاثر الحشرات والبعوض بسبب المستنقعات المائية، بحكم قرب القرية من منطقة السد وعيون وينابيع المياه التي تشكل مستنقعات ملوثة تتسبب بإصابة السكان بأمراض جلدية.
وقال أحد أبناء القرية أحمد الشاعر إن المستنقعات المائية تشكلت بسبب العيون والينابيع القريبة من سد الملك طلال، وإن المسافة بينهم وبين السد لا تزيد على 500 متر، وهذه التجمعات المائية بيئة لتكاثر البعوض والحشرات والذباب المنزلي.
من جهته، يرى رئيس بلدية برما عقاب السلامات أن بلدية برما تعرضت للظلم جراء استملاك آلاف الدونمات من أراضيها الزراعية لسد الملك طلال، ومزارعو القضاء محرومون من الاستفادة من المياه في الزراعة، وتستخدم المياه لري المزروعات في الأغوار، ولم يستفد أهالي بلدة برما من السد زراعيا وسياحيا رغم أن مياهه محاذية لمساحات واسعة من أراضي القضاء.
وبين أن البلدية خاطبت مختلف الجهات المعنية في سبيل تخصيص 100 دونم من الأراضي التي تقع داخل حرم السد لغاية الاستثمار فيها ولكن دون جدوى، لا سيما وأن البلدية ترغب في إنشاء مشروع استثماري خاص بها يوفر دخلا شهريا ثابتا يدعم موازنتها كمشروع بناء فندق أو شاليه أو مطعم ومتنزهات وحدائق ألعاب لأبناء القضاء والزوار ولم تتم الموافقة على أي مشروع لغاية الآن.
وتفتقر بلدية برما لأي مشروع خدمي أو استثماري، من الممكن أن يرفد موازنتها بموارد مالية ويوفر فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، في وقت اقتصرت فيه خدماتها بعد أن قضمت رواتب موظفيها أغلب موازنتها على جمع النفايات ومحاولات متواضعة لترقيع الشوارع المتهالكة.
من جانبه، أكد مصدر في سلطة وادي الأردن، أن مساحات واسعة من أراضي سد الملك طلال وما يجاورها كانت ملكا للمواطنين، وقد تم استملاكها منهم في السابق، فيما المساحة الأكبر والأجمل من منطقة السد توجد ضمن أراضي قضاء برما في محافظة جرش.
ولفت المصدر أن فكرة الاستثمار وتأجير الأراضي كانت مطروحة في وقت سابق وتم تدارسها من قبل "السلطة"، التي حصلت على الاستشارات القانونية بخصوص ذلك، وهي من الأفكار الرائدة، إلا أن السلطة أوقفت الفكرة حاليا لأسباب قال إنها "غير واضحة".
وأكد أن الاستثمار بالشراكة مع كافة القطاعات من التوجهات الريادية، ومن الممكن أن تنفذ على أرض الواقع في السنوات المقبلة.

MENAFN30122023000072011014ID1107670715

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث