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العدسية.. العزلة تخنقها مع تساقط الأمطار

12/30/2023 2:19:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف فصل منطقة العدسية عن بقية لواء الغور الشمالي، مشهد يتكرر وسط معاناة لا توصف مع كل تساقط غزير للأمطار، والتي تتسبب بانجراف الأتربة والحجارة وتراكمها على الطريق الرئيس واضعة سكان المنطقة في شبه عزلة، لحين إعادة فتح الطريق بازالة العوائق.
إغلاق الطريق يحرم سكان العدسية من الوصول إلى بقية مناطق الغور، وبالتالي صعوبة الحصول على الخدمات الضرورية وتأمين منازلهم بالاحتياجات اللازمة، فيما بعض الأحياء يتبقى لدى سكانها خيار التوجه شمالا نحو لواء بني كنانة للحصول على الخدمات والبعيد نسبيا مقارنة مع مناطق الغور.
ورغم المطالبات العديدة بإيجاد حل لمشكلة إغلاق الطريق كونه المنفذ الوحيد لأهالي العدسية باتجاه الشونة، ما تزال المشكلة قائمة ويتم التعامل معها وفق نظام "الفزعة"، وفق سكان بالمنطقة.
يقول محمد العذاربة من سكان العدسية، إن شارع العدسية يتعرض في كل موسم مطري للإغلاق الكامل، بسبب تراكم الاتربة الطينية وغمره بمياه الأمطار التي تأتي على شكل سيول قادمة من الجبال المحيطة، مشيرا إلى أن عمليات تعبيد الشارع لم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المنطقة وتعرضها للسيول.
وأكد أن أهالي العدسية يستعدون مع كل منخفض جوي لأزمة جديدة وحالات إغلاق، والتي تتعدى أحيانا غلق الشارع إلى وصول المياه للمتلكات الخاصة وتسببها بخسائر لبعض السكان.
وأضاف أن استمرار الحال على ما هو عليه دون معالجة مشكلة تجمع المياه والأتربة الطينية على الشارع يشكل خطورة على مستخدميه، ناهيك عن أن البعض يضطر إلى تغيير مسار الطريق بعبور طريق قناة الملك عبدالله للوصول إلى مقاصدهم، ما يزيد خطورة ارتفاع حالات الغرق في القناة، وخصوصا الأطفال الصغار، مشيرا إلى أن الشارع بوضعه الحالي دون أي حل جذري والبقاء على نظام إزالة الأتربة وشفط المياه لفتحه ينذر بوقوع مشاكل للسكان هم بغنى عنها.
وأكد خالد أبو صهيون، أنه يضطر إذا ما أراد تبديل أسطوانة الغاز أثناء إغلاق الطريق، إلى قطع مسافة طويلة سيراً على الأقدام من منزله إلى أقرب مكان يجد فيه هذه الخدمة بعد أن تعجز مركبات بيع الغاز عن الوصول لمنازل الحي الذي يقطنه.
ولفت أن الأمر يزداد خطورة في حال وجود حالة مرضية طارئة، وهو ما يجبر البعض على الذهاب لمستشفى اليرموك بلواء بني كنانة الذي يبعد أكثر من 40 كلم، بدلا من الذهاب إلى مستشفى الأغوار الذي لا يبعد أكثر من 5 كلم.
وطالب من البلديات بإيجاد حل للمشكلة والعمل على صيانة الطريق، خصوصا أنه المنفذ الوحيد الذي يربط المنطقة ببقية مناطق لواء الغور ومنطقة الشونة الشمالية، التي تعد من المناطق ذات الأهمية جراء وجود الدوائر الحكومية والخدمية فيها.
وأشار تجار في البلدة إلى أنهم تعرضوا لخسائر مالية، وخصوصا في الوقت الحالي، إذ يشهد اللواء والمنطقة حركة سياحية نشطة، بيد أن حوادث اغلاق الطريق تتسبب بعدم قدرة المتنزهين على الوصول إلى المنطقة أو العبور منها، وبالتالي عدم الاستفادة من هذه الحركة.
من جانبها، أكدت عضو المجلس البلدي في بلدية معاذ بن جبل عشبة العمري أن الطريق يتعرض في كل موسم أمطار إلى اغلاقات وانهيارات بشكل كبير جدا.
وأكدت أنه يتم إبلاغ البلدية بضرورة معالجة الانهيار منذ حوالي سنوات، وتم تشكيل فريق فني للكشف على مشكلة إغلاق الطريق، لكن شيئا لم يحدث، ولم يتم إيجاد أي حلول حتى الآن، مشيرة إلى أن الإجراءات التي يتم اتباعها عند كل حالة إغلاق، إعلان حالة طوارئ وتشغيل المعدات والعمل على إعادة فتح الطريق، أو إغلاقه لحين انتهاء المنخفض دون إيجاد أي حل جدري أو عملي.
وأقرت بأن عشرات المنازل تصبح معزولة ولا يستطيع أصحابها الوصول إلى أي خدمات.
في المقابل، يؤكد مصدر من البلدية أن البلدية ستعمل على إعادة تأهيل الطريق بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه تم الكشف على الشارع وسيتم إجراء عملية الصيانة له خلال الفترة المقبلة.
ويقع طريق العدسية في منطقة الشونة الشمالية التابعة لبلدية معاذ بن جبل، ويبلغ طوله 20 كلم، ويخدم أحياء المدارج والترخيص والعدسية والباقورة، ومنطقتي المخيبة الفوقا والتحتا.

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