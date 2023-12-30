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تنظيم الأخدود يحرج الفتح

12/30/2023 2:17:44 PM
(MENAFN- Al Watan) صمد الأخدود أمام هجمات مضيفه الفتح، وفرض التعادل السلبي على مواجهتهما التي جمعتهما على ملعب نادي الفتح، لحساب الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وسط تألق حارس مرمى السماوي، البرازيلي باولو فيتور، وتنظيم دفاعي محكم لمدافعيه، وعدم استغلال جيد للفرص السانحة للتسجيل من قبل مهاجمي النموذجي، ليضيف كل منهما إلى رصيده نقطة جديدة، إذ بلغ الفتح النقطة الـ29 ليتقدم للمركز السادس، وبلغ الأخدود النقطة الـ20 ويتقدم للمركز الـ11، ويظل النموذجي بلا انتصار على ملعبه الجديد.

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