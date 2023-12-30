الصنيدلي بطلا لدورة نور العاشرة

(MENAFN
- Al Watan) توج الصنيدلي بكأس الراحل الحسين خليل بدورة نور العاشرة، بعد فوزه على فريق هيجنتوس بركلات الترجيح بملعب جوهرة بحرة بالدرب.
وأوضح منظم البطولة، هلال أبوطالب، أن البطولة تحمل اسم الأسطورة محمد نور، وانطلقت من ملعب بحرة الترابي وإلى أن وصلنا للملاعب المزروعة، وهذا العام توج فريق الصنيدلي بكأس الراحل الحسين خليل رمز من رموز الرياضة في بحرة، وبعد مباراة ختامية مع فريق هيجنتوس بركلات الترجيح وبحضور جماهيري كبير، أشار إلى أن اللاعب موسى دبعان من فريق جندلة حصل على أفضل لاعب، وهداف البطولة لاعب يوفي القائم عبدالله مفرح، وأفضل حارس ماجد قبع من الصنيدلي.
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