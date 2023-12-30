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الصنيدلي بطلا لدورة نور العاشرة

12/30/2023 2:17:44 PM
(MENAFN- Al Watan) توج الصنيدلي بكأس الراحل الحسين خليل بدورة نور العاشرة، بعد فوزه على فريق هيجنتوس بركلات الترجيح بملعب جوهرة بحرة بالدرب.
وأوضح منظم البطولة، هلال أبوطالب، أن البطولة تحمل اسم الأسطورة محمد نور، وانطلقت من ملعب بحرة الترابي وإلى أن وصلنا للملاعب المزروعة، وهذا العام توج فريق الصنيدلي بكأس الراحل الحسين خليل رمز من رموز الرياضة في بحرة، وبعد مباراة ختامية مع فريق هيجنتوس بركلات الترجيح وبحضور جماهيري كبير، أشار إلى أن اللاعب موسى دبعان من فريق جندلة حصل على أفضل لاعب، وهداف البطولة لاعب يوفي القائم عبدالله مفرح، وأفضل حارس ماجد قبع من الصنيدلي.

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