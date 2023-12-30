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كفيف بطلا لجودو الإعاقة البصرية

12/30/2023 2:17:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أختتمت بطولة الجودو المفتوحة لذوي الإعاقة البصرية، التي تقام للمرة الأولى في المملكة بتنظيم من الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للجودو، وبمشاركة 63 لاعبًا ولاعبة يمثلون 9 جهات مختلفة من أندية رياضية والجمعيات الخيرية للمكفوفين. وتوّج رئيس الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية، خالد الفهيد، والرئيس التنفيذي لنادي الرياض، تركي الحمودي، ومدير جمعية كفيف، عبدالرحمن الباهلي، الفائزات والفائزين في البطولة، حيث حصلت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض ((كفيف)) على المركز الأول في الترتيب العام، وجاءت جمعية المكفوفين بالمدينة المنورة ((رؤية)) في المركز الثاني، وحصل نادي ذوي الإعاقة بالأحساء على المركز الثالث.

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