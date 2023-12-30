كفيف بطلا لجودو الإعاقة البصرية

(MENAFN
- Al Watan) أختتمت بطولة الجودو المفتوحة لذوي الإعاقة البصرية، التي تقام للمرة الأولى في المملكة بتنظيم من الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للجودو، وبمشاركة 63 لاعبًا ولاعبة يمثلون 9 جهات مختلفة من أندية رياضية والجمعيات الخيرية للمكفوفين. وتوّج رئيس الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية، خالد الفهيد، والرئيس التنفيذي لنادي الرياض، تركي الحمودي، ومدير جمعية كفيف، عبدالرحمن الباهلي، الفائزات والفائزين في البطولة، حيث حصلت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض ((كفيف)) على المركز الأول في الترتيب العام، وجاءت جمعية المكفوفين بالمدينة المنورة ((رؤية)) في المركز الثاني، وحصل نادي ذوي الإعاقة بالأحساء على المركز الثالث.
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