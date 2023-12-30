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فنان العرب يطرب الرياض ويتبرع لغزة

12/30/2023 2:17:30 PM
(MENAFN- Al Watan) أهدى فنان العرب محمد عبده الأسطوانة الذهبية، التي قدّمها إليه موسم الرياض في فعالية اليوبيل الماسي، احتفاء بـ60 عاما من عطائه الفني، إلى أطفال غزة.
وأعلن محمد عبده تبرعه بثمن الدرع الذهبية المُهداة له من هيئة الترفيه لحملة خادم الحرمين الشريفين لأهالي غزة.
وشهد مسرح ((محمد عبده آرينا)) بالبوليفارد في الرياض، في ليلة تاريخية، احتفاء الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض بالمشوار الذهبي للفنان محمد عبده.
وفاجأت النجمة العالمية لارا فابيان الحضور في هذه الليلة، حيث أدت أغنية ((Je T'aime)) بالفرنسية، ثم قدمت دويتو تاريخيا مع عبده لأغنية ((Je Suis Malade)). كما شارك في الحفل العازف العالمي هاوزر.
وقدّم عبده، خلال الحفل، مجموعة من أشهر أغنياته مثل ((صوتك يناديني))، و((الرسايل))، و((كلك نظر))، و((محتاج لها))، وغيرها الكثير.
وأشادت الفنانة أنغام بالحفل الغنائي، وكتبت عبر حسابها بموقع ((إكس)): ((أستاذي الكبير ورفيق قلبي وأذني أبو نورة ربنا يحفظك ويطول في عمرك. كنت أمس في أبهى صورك)).
وتابعت: ((حضرت معك واستمتعت بليلتك. الله يحفظك لنا وللمملكة العربية السعودية، ويديم بهاءك. بحبك)).
كما ظهرت الفنانة السورية أصالة والفنانة أسماء المنور وهما مندمجتان مع أداء فنان العرب.

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