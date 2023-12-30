فنان العرب يطرب الرياض ويتبرع لغزة

(MENAFN
- Al Watan) أهدى فنان العرب محمد عبده الأسطوانة الذهبية، التي قدّمها إليه موسم الرياض في فعالية اليوبيل الماسي، احتفاء بـ60 عاما من عطائه الفني، إلى أطفال غزة.
وأعلن محمد عبده تبرعه بثمن الدرع الذهبية المُهداة له من هيئة الترفيه لحملة خادم الحرمين الشريفين لأهالي غزة.
وشهد مسرح ((محمد عبده آرينا)) بالبوليفارد في الرياض، في ليلة تاريخية، احتفاء الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض بالمشوار الذهبي للفنان محمد عبده.
وفاجأت النجمة العالمية لارا فابيان الحضور في هذه الليلة، حيث أدت أغنية ((Je T'aime)) بالفرنسية، ثم قدمت دويتو تاريخيا مع عبده لأغنية ((Je Suis Malade)). كما شارك في الحفل العازف العالمي هاوزر.
وقدّم عبده، خلال الحفل، مجموعة من أشهر أغنياته مثل ((صوتك يناديني))، و((الرسايل))، و((كلك نظر))، و((محتاج لها))، وغيرها الكثير.
وأشادت الفنانة أنغام بالحفل الغنائي، وكتبت عبر حسابها بموقع ((إكس)): ((أستاذي الكبير ورفيق قلبي وأذني أبو نورة ربنا يحفظك ويطول في عمرك. كنت أمس في أبهى صورك)).
وتابعت: ((حضرت معك واستمتعت بليلتك. الله يحفظك لنا وللمملكة العربية السعودية، ويديم بهاءك. بحبك)).
كما ظهرت الفنانة السورية أصالة والفنانة أسماء المنور وهما مندمجتان مع أداء فنان العرب.
MENAFN30122023000089011017ID1107670707
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.