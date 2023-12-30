الالتزام البيئي يعلن خطته التشغيلية لعام 2024 - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خطته التشغيلية للعام الجديد 2024، تحت شعار "لِنكُن"
والتي تتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للبيئة وترتكز على مواصلة الجهود لخلق بيئة مستدامة.
ونفذ المركز خلال العام 2023 عددًا من التمارين التعبوية التي تعد الأكبر من نوعها لحماية البيئة البحرية من خطر الانسكابات الزيتية أو التسربات النفطية بمشاركة أكثر من 50 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق المملكة.
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