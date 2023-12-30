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الالتزام البيئي يعلن خطته التشغيلية لعام 2024 - جريدة الوطن السعودية

12/30/2023 2:17:15 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خطته التشغيلية للعام الجديد 2024، تحت شعار "لِنكُن"
والتي تتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للبيئة وترتكز على مواصلة الجهود لخلق بيئة مستدامة.
ونفذ المركز خلال العام 2023 عددًا من التمارين التعبوية التي تعد الأكبر من نوعها لحماية البيئة البحرية من خطر الانسكابات الزيتية أو التسربات النفطية بمشاركة أكثر من 50 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق المملكة.

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