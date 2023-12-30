الحملة السعودية لإغاثة الفلسطينيين في غزة تتجاوز 599 مليون ريال - جريدة الوطن السعودية

الحملة السعودية لإغاثة الفلسطينيين في غزة تتجاوز 599 مليون ريال - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
12/30/2023 2:17:15 PM
(MENAFN
- Al Watan) تخطى مجموع التبرعات للحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 599 مليون ريال، فيما تجاوز عدد المتبرعين مليون وثلاثمائة وثمانية وأربعين ألف متبرع.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الإغاثية على منصة "ساهم" إنفاذا لتوجيهات القيادة.
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