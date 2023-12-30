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الحملة السعودية لإغاثة الفلسطينيين في غزة تتجاوز 599 مليون ريال - جريدة الوطن السعودية

12/30/2023 2:17:15 PM
(MENAFN- Al Watan) تخطى مجموع التبرعات للحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 599 مليون ريال، فيما تجاوز عدد المتبرعين مليون وثلاثمائة وثمانية وأربعين ألف متبرع.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الإغاثية على منصة "ساهم" إنفاذا لتوجيهات القيادة.

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