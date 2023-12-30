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موعد جديد لموقعة الطائي والاتحاد - جريدة الوطن السعودية

12/30/2023 2:17:15 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت إدارة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، موعدا جديدا ، لمواجهة الطائي والاتحاد، التي كان مقررا لها أن تقام اليوم، لحساب الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي للمحترفين، لتقام في الـ7 من فبراير المقبل.
وكشفت الرابطة، في بيان لها، أن تأجيل المباراة جاء بناء على البريد الإلكتروني الوارد إليها من نادي الاتحاد والمتضمن طلب التأجيل، بعد أن كان من المقر إقامة المباراة اليوم.
وقالت الرابطة، إن تأجيل مباراة الفريقين جاء بناء على تقرير شركة الطيران القاضي بعدم استطاعة طائرة فريق الاتحاد، الهبوط بمطار حائل الدولي نظرا لسوء الأحوال الجوية.
وأوضحت الرابطة، أنه تقرر إقامة المباراة في التاسعة من مساء الـ7 من فبراير المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية.
يذكر أن الاتحاد، كان قد أعلن ، عودته إلى جدة بعدما كانت البعثة متجهة إلى حائل لمواجهة الطائي، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

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