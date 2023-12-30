موعد جديد لموقعة الطائي والاتحاد - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) حددت إدارة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، موعدا جديدا ، لمواجهة الطائي والاتحاد، التي كان مقررا لها أن تقام اليوم، لحساب الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي للمحترفين، لتقام في الـ7 من فبراير المقبل.
وكشفت الرابطة، في بيان لها، أن تأجيل المباراة جاء بناء على البريد الإلكتروني الوارد إليها من نادي الاتحاد والمتضمن طلب التأجيل، بعد أن كان من المقر إقامة المباراة اليوم.
وقالت الرابطة، إن تأجيل مباراة الفريقين جاء بناء على تقرير شركة الطيران القاضي بعدم استطاعة طائرة فريق الاتحاد، الهبوط بمطار حائل الدولي نظرا لسوء الأحوال الجوية.
وأوضحت الرابطة، أنه تقرر إقامة المباراة في التاسعة من مساء الـ7 من فبراير المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية.
يذكر أن الاتحاد، كان قد أعلن ، عودته إلى جدة بعدما كانت البعثة متجهة إلى حائل لمواجهة الطائي، نظرا لسوء الأحوال الجوية.
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