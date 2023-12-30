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بعد 85 يوما على الحرب.. حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة ترتفع إلى 21672 شهيدا - جريدة الوطن السعودية

12/30/2023 2:17:15 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، أن العدوان الإسرائيلي على القطاع خلف 21672 شهيدا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.
وأفادت بأن 70% من الشهداء هم من الأطفال والنساء، لافتة النظر إلى أن 312 من الطواقم الطبية استشهدوا بفعل استهدافهم المباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل استهداف وقصف المستشفيات والمراكز الصحية، محذرة من حدوث المزيد من الوفيات في صفوف الجرحى والمرضى، وذلك في ظل انهيار المنظومة الصحية في معظم مستشفيات القطاع، خاصة مع نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

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