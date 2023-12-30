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الصحة العالمية تكشف أعداد المصابين بأمراض معدية في غزة - جريدة الوطن السعودية

12/30/2023 2:17:15 PM
(MENAFN- Al Watan) أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبرييسوس، عن قلقه من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة في ظل النزوح والظروف الإنسانية الناتجة عن الحرب.
وكتب تيدروس عبر منصة إكس: "مع استمرار نزوح الناس بشكل هائل على امتداد جنوب قطاع غزة، واضطرار بعض العائلات للنزوح أكثر من مرة، واتخاذ الكثيرين من منشآت صحية مكتظة ملجأ لهم، نبقى أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية قلقين جدا حيال تزايد خطر الأمراض المعدية".
وأضاف: "من منتصف أكتوبر إلى منتصف ديسمبر، تواصلت إصابة الأشخاص الذين يعيشون في ملاجئ بأمراض".
وكشف تيدروس أن ما يقرب من 180 ألف شخص في غزة يعانون من التهابات الجهاز التنفسي العلوي
- 136400 حالة إسهال، نصفها بين الأطفال دون سن الخامسة
- 55400 حالة قمل وجرب
- 5330 حالة جدري الماء
- 42700 حالة طفح جلدي، منها 4722 حالة قوباء
- ⁠4683 حالة من متلازمة اليرقان الحاد
- 126 حالة التهاب سحايا
وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ85 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة مع تزايد أعداد النازحين.

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