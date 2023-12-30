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18553 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود - جريدة الوطن السعودية

12/30/2023 2:17:15 PM
(MENAFN- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 8 / 6 / 1445 هـ الموافق 21 / 12 / 2023 م حتى 14 / 6 / 1445هـ الموافق 27 / 12 / 2023م، عن النتائج التالية:
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (18553) مخالفًا، منهم (11503) مخالفين لنظام الإقامة، و(4315) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2735) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1121) شخصًا (28%) منهم يمنيو الجنسية، و(70%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (73) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط (12) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (52919) وافداً مخالفًا، منهم (47411) رجلاً، و(5508) نساء.
خامسًا: تم إحالة (46077) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1808) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9542) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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