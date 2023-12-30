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مشاهد طبيعية خلابة لطريق قطار الحرمين - جريدة الوطن السعودية

12/30/2023 2:17:14 PM
(MENAFN- Al Watan) تزامنا مع الأمطار التي هطلت على منطقة مكة المكرمة وثقت عدسات الكاميرات مشاهد الطبيعة الخلابة وانتشار الغطاء النباتي على امتداد طريق قطار الحرمين السريع في لوحة جمالية تخطف الأنظار، وفقا لصور بثتها وكالة الأنباء السعودية.
وكانت منطقة مكة المكرمة قد شهدت خلال الأيام الماضية هطول أمطار متفرقة، شكلت بذلك النباتات والازهار لوحة غاية في الروعة والبهاء.
ويشهد قطار الحرمين السريع طلبًا متزايدًا للسفر ويوفر عبر 35 قطارًا خدمات نقل بري تصل مكة المكرمة بالمدينة المنورة مرورًا بمحطات جدة السليمانية، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في


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