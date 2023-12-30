مشاهد طبيعية خلابة لطريق قطار الحرمين - جريدة الوطن السعودية

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- Al Watan) تزامنا مع الأمطار التي هطلت على منطقة مكة المكرمة وثقت عدسات الكاميرات مشاهد الطبيعة الخلابة وانتشار الغطاء النباتي على امتداد طريق قطار الحرمين السريع في لوحة جمالية تخطف الأنظار، وفقا لصور بثتها وكالة الأنباء السعودية.
وكانت منطقة مكة المكرمة قد شهدت خلال الأيام الماضية هطول أمطار متفرقة، شكلت بذلك النباتات والازهار لوحة غاية في الروعة والبهاء.
ويشهد قطار الحرمين السريع طلبًا متزايدًا للسفر ويوفر عبر 35 قطارًا خدمات نقل بري تصل مكة المكرمة بالمدينة المنورة مرورًا بمحطات جدة السليمانية، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في
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