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70 مشاركا ومشاركة في تصفيات حفظ القرآن بجازان

12/30/2023 2:14:06 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت منافسات التصفيات النهائية للمسابقة المحلية لحفظ القرآن على جائزة خادم الحرمين الشريفين على مستوى منطقة جازان في ستة فروع للجائزة، وبمشاركة 70 مشاركًا ومشاركة.
وأوضح رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة جازان، الشيخ عبدالله نمازي، لـ((الوطن)) أن التصفيات تأتي ضمن جهود المملكة في خدمة كتاب الله من الرعاية والاهتمام منذ تأسيسها وإلى عهدنا الزاهر، وانطلقت التصفيات الختامية بمشاركة 70 مشاركًا ومشاركة، على شقين رجال في جامع الملك عبد الله، والنساء في دار الفتاة بحي الروضة بمدينة جازان، وفي ستة فروع للمسابقة القراءات أو حفظ القرآن الكريم كاملا مع التفسير، أو حفظ القرآن الكريم وحفظ عشرين جزءًا، وحفظ عشرة أجزاء، وحفظ خمسة أجزاء، وأكد نمازي أنه سيكون هناك 6 فائزين من الستة فروع، سيكون لهم شرف المشاركة في المسابقة على مستوى المملكة.

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