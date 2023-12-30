70 مشاركا ومشاركة في تصفيات حفظ القرآن بجازان

(MENAFN
- Al Watan) انطلقت منافسات التصفيات النهائية للمسابقة المحلية لحفظ القرآن على جائزة خادم الحرمين الشريفين على مستوى منطقة جازان في ستة فروع للجائزة، وبمشاركة 70 مشاركًا ومشاركة.
وأوضح رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة جازان، الشيخ عبدالله نمازي، لـ((الوطن)) أن التصفيات تأتي ضمن جهود المملكة في خدمة كتاب الله من الرعاية والاهتمام منذ تأسيسها وإلى عهدنا الزاهر، وانطلقت التصفيات الختامية بمشاركة 70 مشاركًا ومشاركة، على شقين رجال في جامع الملك عبد الله، والنساء في دار الفتاة بحي الروضة بمدينة جازان، وفي ستة فروع للمسابقة القراءات أو حفظ القرآن الكريم كاملا مع التفسير، أو حفظ القرآن الكريم وحفظ عشرين جزءًا، وحفظ عشرة أجزاء، وحفظ خمسة أجزاء، وأكد نمازي أنه سيكون هناك 6 فائزين من الستة فروع، سيكون لهم شرف المشاركة في المسابقة على مستوى المملكة.
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