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خريف جازان مهرجان ليالي الشويط واستنفار لحماية المحصول

12/30/2023 2:14:06 PM
(MENAFN- Al Watan) تحولت المزارع بمنطقة جازان إلى مهرجانات يومية مع قدوم موسم الخريف وعلى مساحات خضراء شاسعة، ومع إشراقة الصباح ينتشر العديد من الفلاحين لحماية السنابل من الطيور وطردها بالأناشيد والصياح والميضفة أو المقلاع وغيرها من الأمور المبتكرة، ولا تخلو تجمعاتهم المسائية من إعداد الشويط العذوق الطرية والمشوية على النار، بينما يحملون عذوق الخضير لإعدادها في منازلهم وإهداء جزء منها لجيرانهم، وبعد هجعة الطيور إلى أعشاشها إيذانًا بانتهاء فترة الحماية التي تمتد من الصباح الباكر وإلى غروب الشمس.
وأوضح أحد المهتمين بالزراعة علي مهارش لـ((الوطن)) أن موسم الخريف الجميع ينتظر هذا الموسم المميز في جازان بل نحتفل ونحتفي به كأنه مهرجان الخريف ونرتب مواعيدنا من سفريات وغيرها كي لا تتوافق مع موسم الخريف والحصاد، وكما هو معلوم أنه وبعد حرث الأرض نقوم بتلمها بالبذور، وهذه من البدايات إلى أن يصل إلى مرحلة تكون السنابل ويبدأ العذق يطلع من السنبلة أو القصبة يلج العذق، وهنا يبدأ الصفو ثم الخريط، وبعد ذلك النجيب ثم الخضير، وإلى أن يصل للمرحلة الأخيرة استواء الحب، إما حب أحمر حمرية أو أبيض زيدية.
ليالي الشويط
ذكر مهارش أنه يوجد اختلاف بين عذوق الشويط وعذوق الخضير، يكمن الاختلاف بأن الشويط يقطف وحبوبه طرية ولينة بالماء بالمرة، فهي لا تطحن بل تؤكل مشوية على النار، وهذه كانت لها طقوس في الماضي تسمى ليالي الشويط، ويجتمع حولها أصحاب المزارع يجمعون عذوق خاصة بالشويط ثم يشعلون النار على زبير المزرعة أو المجران ثم يشوون العذوق، وبعدها يأكلونها، والبعض الآخر كان يعد الشويط من الصباح الباكر لكي يساعده في فترات حماية المزرعة من الطيور التي كان يقوم جميع أفراد الأسرة بحماية مزارعهم، وكانت تستخدم الأناشيد والأصوات بالصياح ثم ابتركت الميضفة المصنوعة من سعف النخيل والحبال وتطورت أكثر فأكثر.
طعم فريد
أما الخضير فتكون العذوق أو السنابل حيث تقطف ولونها أقرب للخضرة ومائله إلى الحمرة، وفي هذه المرحلة تكون حبات الذرة طرية وسهلة الطحن حيث تطحن بطريقة أسهل من طحن حبوب الذرة عندما تكون صلبة بطرق تعرفها النساء بالمنطقة، بحيث يستغرق فترة وجهدا أقل في عمليات طحنه، ويمتاز الخضير بنكهة مميزة وطعم فريد لا يمكن أن يجده المتذوق في الحبوب حال اكتمال نضجها.
مواسم الزراعة
قال إن الخضير من مواسم الزراعة وأهمها قبل استواء الذرة في جازان، وأما المزارع المنتجة للخضير كثيرة جدا ومنها مزارع مسلية، الحضن، قرية بيش، السلامة السفلى والعليا، العشة، العالية. وأشار إلى أن الخضير في ناس يقولون نخود والبعض يقول نخضر وآخرون نحش الخضير من المزرعة ثم يتم قطف عذوق الثمر، وبعد ذلك يضعونه في مهجان فرش من الخسف، وبعد ذلك يخبطونه بعود ويضرب حتى يطلع الحب من السنبلة، وبعدها يغسل بالماء ويتم طحنه في المطحنة رحى، وإلى ذلك يقومون بخبزه في الميفى التنور.
عدة أنواع
وبين أن مرحلة ما بعد إخراجه من الميفى يتحول إلى عدة أنواع منها الخضير مع الحسوة يعني يتحسى العيش مع حليب الإبل أو البقر أو الغنم، وأما النوع الثاني السهيب وكذلك هناك نوع الشويط وهذا يتم شي العذوق على النار في المزرعة وأما النوع الأهم فهي مرحلة الثريث وهذا الأكثر انتشارا بجازان، وهي فت العيش في الحيسية مع الحليب ويضاف عليه السمن، وفيه من يعمله مرسه وكذلك معكس والآن تطورت استخدامات الخضير وعملوا منه كيكة بالخضير وآيس كريم خضير، وكلها شفتها وشاهدتها بعيني ولم نعرفها في زماننا الفائت بل تطورت استخداماتها في هذه الأيام.

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