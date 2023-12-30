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الواجهة البحرية تجذب زوار الشتاء

12/30/2023 2:14:06 PM

(MENAFN- Al Watan) شهدت واجهة عسير البحرية بمركز الحريضة على ساحل البحر الأحمر إقبالا كبيرا من المتنزهين والزوار من عشاق الأجواء الدافئة والفعاليات والسياحة البحرية تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة في المرتفعات وخاصة في أبها وخميس مشيط، حيث تتجه آلاف العائلات لقضاء أيام الإجازة الأسبوعية للاستمتاع بنشاطات ترفيهية في الواجهة التي تقدم خيارات متنوعة للزوار.
تدشين وانطلاق
رعى محافظ رجال ألمع الحسن بن عبدالخالق الحفظي تدشين وانطلاق فعاليات مهرجان شتاء عسير على المسرح المفتوح بالواجهة البحرية وسط حضور كبير من الجهات الحكومية والخاصة والزوار والمتنزهين الذي بدأ بالسلام الملكي وآيات من القرآن الكريم ثم ألقيت شيلة وقصيدة شعرية للشاعر يحيى إبراهيم عتودي ثم أوبريت غنائي من أداء الفنان علي الشهري وياسر العطواني وبمشاركة فرقة شهران الشعبية والتي تفاعل معها الحضور كثيرا.
معرض توعوي
شهد معرض الجهات الحكومية التوعوي إقبالا كبيرا من الزوار للاطلاع على ما تقدمه هذه الجهات من أعمال وخدمات ومنها قطاع حرس الحدود الذي توافد الزوار على معرضه الخاص وشرح مقدم البرنامج استخدامات سترة النجاة والمسدس الضوئي والدخاني والتي تستخدم عند حدوث عطل أو توهان داخل البحر في المساء، وكذلك ركن خاص بالشهداء من أفراد حرس الحدود وتفاعل الأطفال مع المركبة الخاصة أثناء الدورية المعتادة لمتابعة المتنزهين على الشواطئ.
استعدادات وخدمات
قال رئيس بلدية الساحل عائض المحجاني من خلال كلمته، إن فعاليات هذا العام ستكون غير، ومتنوعة، وإن البلدية هيأت الواجهة بحزمة من الخدمات والاستعدادات كلها تهدف إلى من يأتي من الزوار والمتنزهين ليجد مكانًا يليق به وبأهله من النظافة والمرافق، وهدفنا تلبية طلبات الزوار والمتنزهين، وطموحنا ليس له حد في التطوير واستكمال للخدمات، وسترون في كل مرة الجديد والجديد، ونجدد الترحيب بجميع زوار واجهة عسير البحرية التي انطلقت فعاليات مهرجان شتاء عسير بالعديد من البرامج والفعاليات المتنوعة.

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