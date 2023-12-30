الواجهة البحرية تجذب زوار الشتاء

(MENAFN
- Al Watan) شهدت واجهة عسير البحرية بمركز الحريضة على ساحل البحر الأحمر إقبالا كبيرا من المتنزهين والزوار من عشاق الأجواء الدافئة والفعاليات والسياحة البحرية تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة في المرتفعات وخاصة في أبها وخميس مشيط، حيث تتجه آلاف العائلات لقضاء أيام الإجازة الأسبوعية للاستمتاع بنشاطات ترفيهية في الواجهة التي تقدم خيارات متنوعة للزوار.
تدشين وانطلاق
رعى محافظ رجال ألمع الحسن بن عبدالخالق الحفظي تدشين وانطلاق فعاليات مهرجان شتاء عسير على المسرح المفتوح بالواجهة البحرية وسط حضور كبير من الجهات الحكومية والخاصة والزوار والمتنزهين الذي بدأ بالسلام الملكي وآيات من القرآن الكريم ثم ألقيت شيلة وقصيدة شعرية للشاعر يحيى إبراهيم عتودي ثم أوبريت غنائي من أداء الفنان علي الشهري وياسر العطواني وبمشاركة فرقة شهران الشعبية والتي تفاعل معها الحضور كثيرا.
معرض توعوي
شهد معرض الجهات الحكومية التوعوي إقبالا كبيرا من الزوار للاطلاع على ما تقدمه هذه الجهات من أعمال وخدمات ومنها قطاع حرس الحدود الذي توافد الزوار على معرضه الخاص وشرح مقدم البرنامج استخدامات سترة النجاة والمسدس الضوئي والدخاني والتي تستخدم عند حدوث عطل أو توهان داخل البحر في المساء، وكذلك ركن خاص بالشهداء من أفراد حرس الحدود وتفاعل الأطفال مع المركبة الخاصة أثناء الدورية المعتادة لمتابعة المتنزهين على الشواطئ.
استعدادات وخدمات
قال رئيس بلدية الساحل عائض المحجاني من خلال كلمته، إن فعاليات هذا العام ستكون غير، ومتنوعة، وإن البلدية هيأت الواجهة بحزمة من الخدمات والاستعدادات كلها تهدف إلى من يأتي من الزوار والمتنزهين ليجد مكانًا يليق به وبأهله من النظافة والمرافق، وهدفنا تلبية طلبات الزوار والمتنزهين، وطموحنا ليس له حد في التطوير واستكمال للخدمات، وسترون في كل مرة الجديد والجديد، ونجدد الترحيب بجميع زوار واجهة عسير البحرية التي انطلقت فعاليات مهرجان شتاء عسير بالعديد من البرامج والفعاليات المتنوعة.
MENAFN30122023000089011017ID1107670685
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.