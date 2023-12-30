بطل أفلام جيمس بوند مهدد بالحبس

(MENAFN
- Al Watan) يواجه النجم الأمريكي بيرس بروسنان، بطل سلسلة أفلام جيمس بوند السابق، احتمالية تقييد حريته بحبسه مع فرض غرامة مالية، بعد توجيه اتهامين له بدخول أجزاء ممنوعة في حديقة يلوستون الوطنية، وتعريض حياته للخطر.
وحتى الآن، لم يدل بيريس بروسنان، بتصريحات حول الاتهامين، والذي يمثل أمام المحكمة في وايومنغ في 23 يناير المقبل، ويمكن أن تصل عقوبة الجريمة المزعومة لبييرس للحبس مدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامات تصل إلى 5000 دولار.
ويُزعم أن امرأة من كونيتيكت تم احتجازها في السجن لمدة سبعة أيام، وتم تغريمها 2000 دولار بسبب انحرافها عن المسار المخصص للمشي باتجاه ((المنطقة الحرارية)) في الحديقة، وتم حظرها أيضًا من الحديقة الوطنية لمدة عامين.
وتعد تلك المنطقة ممنوعة في الحديقة لخطورتها على حياة الأفراد، وعدم استقرار قشرة المنطقة، مما قد يتسبب في الإصابة أو الوفاة في بعض الأحيان.
ومنذ القرن التاسع عشر، لقي 20 شخصًا على الأقل حتفهم في المناطق الحرارية في حديقة يلوستون الوطنية، وفي نوفمبر 2022، تم العثور على قدم رجل ميت من لوس أنجلوس عائمة في إحدى ينابيع الحديقة.
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