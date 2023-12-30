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بلد الفن تضيء جدة التاريخية

12/30/2023 2:14:05 PM
(MENAFN- Al Watan) ينطلق ((بلد الفن)) بنسخته الأولى ببرنامج مستدام، مركزه الإبداع وكمبادرة من برنامج جدة التاريخية من خلال تقديم سلسلة من الفنون المتعددة لفنانين إقليميين وعالميين، حيث تزهو سماء جدة التاريخية هذه الأيام ببرامج استثنائية ساحرة، تجمع بين الضوء والصوت، وبين الموسيقى وسحر الألوان بتناغم أسطوري.
ومن أبرز هذه البرامج ((معرض سندباد))، الذي افتتح الأربعاء الماضي في نسخته الثالثة في منطقة جدة التاريخية، تحت شعار ((إني أرى اليابسة))، ويستمر المعرض حتى 9 مارس المقبل، مستلهمًا من الرحلات والسفر ـ منها وإليها ـ تاريخًا وإرثًا ثقافيًّا ذي خصوصية بيئية وجغرافية، ومشتركًا مع الثقافة الإنسانية، أو متشابهًا في بعض الجوانب التاريخية، حيث أسهمت تلك الرحلات في تعريف مفهوم الوطن، والتكيف مع الأماكن والمساحات المشتركة، متجاوزًا الحدود الجغرافية، ومغذيًا التقدير العميق للأرض في وعينا الفردي والجماعي.
كما سيطلق العنان للخيال من خلال معرض ((شيء ما سيكون))؛ الذي يدشنه ((بلد الفن)) في 4 يناير؛ للوقوف على فكرة أن الأشياء مستقلة، حيث يتعمق المعرض في المجهول، ويتأمل فكرة أن الأشياء سواء كانت طبيعية أو صناعية أو مجردة، تتفاعل مع بعضها بعضًا بشكل مستقل عن الإدراك البشري؛ ما يجعلنا نحلّق ونغوص في أعماق رحلة إعمار المنطقة العريقة بجدة التاريخية، والمعروفة أيضًا باسم ((البلد))، من خلال عرض سلسلة من المجسمات الفنية، وتقديم عروض يومية تستمر حتى 9 مارس المقبل لبعض الفنون المتميزة لفنانين إقليميين وعالميين، وذلك في بيت الشربتلي، الخنجي الصغير وفي بيت أرامكو، وتحديدًا 7 يناير المقبل، سيلقي معرض ((المدن الحارة)) نظرة على عواصم العالم العربي؛ للتعرف على كيفية تكيف سكانها مع المناخ القاسي في المنطقة.
أبرز الفعاليات في يناير المقبل:
- معرض ((سندباد)) بجوار بيت الشربتلي، 9 مارس، من 5 حتى 11 مساء.
- المعهد الملكي للفنون التقليدية، من 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، من الاثنين إلى الأربعاء، ويوميا من 5 حتى 11 مساء، وتستمر حتى الثاني من مارس المقبل.
- معرض ((شيء ما)) سيكون في بيت الشربتلي والخنجي الصغير 4 يناير المقبل وحتى 9 مارس، يوميًّا من 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا، ومن 5 عصرًا حتى 11 مساءً.
- معرض ((المدن الحارة))، 7 يناير حتى 1 مارس، يوميًا من 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا، ومن 5 حتى 11 مساء.
- شارع المعلقات في زقاق سلامة، 1 يناير.
- تجربة أصوات البلد، 12 يناير.
- سوق البدو، 14 يناير، من 4 حتى 11 مساء.
- ناس البلد، 15 يناير.
- مهرجان جدة الدولي للجاز، 25 يناير.

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