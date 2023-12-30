Saturday, 30 December 2023 11:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فرز 96700 وحدة عقارية في 2023

12/30/2023 2:14:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للعقار عن فرز 96700 وحدة عقارية في مناطق ومدن المملكة المختلفة خلال عام 2023، بمساحات إجمالية تتجاوز 30 مليون متر مربع.
وأوضحت "هيئة العقار" أنّ إجمالي الطلبات التي استقبلتها المنصة الإلكترونية لفرز الوحدات العقارية؛ قاربت 13 ألف طلب، تم خلالها فرز 96700 وحدة عقارية، حيث بلغت الوحدات العقارية السكنية المفروزة أكثر من 95 ألف وحدة، بينما تجاوزت الوحدات العقارية التجارية ألف وحدة، وبلغت المكاتب الإدارية المفروزة 100 مكتب مفروز.
وبينت تقارير (فرز الوحدات العقارية) أعلى خمس مدن في عدد الوحدات المفروزة، حيث تصدّرت مدينة الرياض مدن المملكة بأكثر من 28800 وحدة عقارية مفروزة، وسجّلت مدينة جدة أكثر من 27800 وحدة عقارية مفروزة، وحلت مكة المكرمة ثالثًا في عدد الوحدات المفروزة والتي تجاوزت 7300 وحدة عقارية، وجاءت منطقة عسير رابعًا بأكثر من 5100 وحدة عقارية تم فرزها، وفي المرتبة الخامسة مدينة الطائف بأكثر من 4300 وحدة عقارية.
وأشارت الهيئة إلى أنّ عدداً من الخدمات والتحسينات قد تم إضافتها في منصة "فرز الوحدات العقارية" مثل خدمة تقديم طلب فرز إلكتروني، والتي تمكن مالك العقار من التعاقد عبر المنصة الإلكترونية لفرز الوحدات العقارية مع المكاتب الهندسية، والحصول على أفضل عروض الأسعار لرفع العقار مساحياً وتقديم طلب الفرز، لتتميز بسرعة وسهولة اختيار مالك العقار للمكتب الهندسي، كما تنظم الحالة التعاقدية بينهم، وتزيد من التنافس بين المكاتب الهندسية في جودة وسرعة إنجاز طلبات الفرز، إضافة إلى إمكانية تحديد المدة الزمنية والأسعار للطلبات المقدمة وفق ضوابط محددة، والعمل على تقليص مدة إجراءات إدخال بيانات طلبات الفرز من قبل المكاتب الهندسية بنسبة 70% بشكل آلي بدلاً من إدخالها بشكل يدوي، كما أنّ الربط التقني مع منصة بلدي للتحقق من الرخص الإنشائية لطلبات الفرز أسهم في تسهيل إجراءات الطلبات وضبط جودة البيانات المرفوعة في منصة فرز الوحدات العقارية وتقليص مدتها، وخدمة إعادة الفرز التي تتيح لملاك الوحدات العقارية السكنية والتجارية أو متعددة الاستخدام من إعادة فرز الوحدة، أو العقار المشترك، أو المجمع العقاري، أو أي جزء منها، بالتجزئة والدمج والإضافة وغيرها من الخدمات.
يُذكر أنّ "هيئة العقار" قد أعلنت مؤخراً عن تسجيل برنامج "فرز الوحدات العقارية"، أكثر من 100 مليون متر مربع من مساحات العقارات المفروزة مُنذ بداية البرنامج وحتى أكتوبر الماضي والذي يقدّم خدمة (فرز أو إعادة فرز) مبنى أو مجمّع عقاري إلى عدّة وحدات عقارية، ليصبح لكل وحدة عقارية صكّ ملكية مستقل من خلال منصة إلكترونية، مبينةً أنّه مُنذ إطلاق "منصة فرز الوحدات العقارية" استقبلت المنصة أكثر من 45 ألف طلب، فُرز من خلالها أكثر من 317 ألف وحدة عقارية، منها 312 ألف وحدة عقارية سكنية، وقرابة 4 آلاف وحدة تجارية، وأكثر من 400 مكتب إداري.

MENAFN30122023000089011017ID1107670679

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث