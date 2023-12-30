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100 فرصة استثمارية خلال موسم الشتاء في الشقيق

12/30/2023 2:14:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب، عن طرح 100 فرصة استثمارية مؤقتة في مواقع متعددة خلال موسم شتاء جازان الحالي ، للراغبين في الاستثمار عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".
وأوضح رئيس بلدية الشقيق محمد بن علي حكمي أن الفرص الاستثمارية المتاحة تشمل العديد من المواقع الخاصة بالجلسات ومنطقة ألعاب للأطفال ومواقع استثمارية متنوعة في مجالات تقديم المأكولات والشاي والقهوة وغيرها من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الأفراد والأسر المنتجة بمركز الشقيق وغيرهم من أبناء وبنات الوطن.
وأكد أنَّ هذه الفرص الاستثمارية تأتي ضمن خطة البلدية الموسمية، واستعداداتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزوار والسائحين خلال موسم شتاء جازان للعام الحالي ، وضمن جهود البلدية في تعزيز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، التي تؤكّد أنَّ الاستثمار في الإنسان والمكان هو عصب الاقتصاد الجديد بما يعزّز الاقتصاد المحلي، داعياً المستثمرين والمهتمين ورواد الأعمال للاطلاع على تفاصيل الفرص ومعلوماتها عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

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