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المستكشف الذكي.. ابتكار يسهم في تنظيم المرور

12/30/2023 2:14:05 PM
(MENAFN- Al Watan) قدم باحث سعودي ابتكارًا جديدًا يسهم في تنظيم وسلامة الحركة المرورية في الطرقات والشوارع، باستغلال التقنيات الحديثة، وأكد الباحث، محمد سعود الشهراني، من منسوبي إدارة التطوير المهني بتعليم عسير، أن ابتكاره ((المستكشف الذكي)) (Smart Explorer) تم تسجيله في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ويعتمد على توظيف الذكاء الاصطناعي في تنظيم الحركة المرورية في الطرقات بجانب الخدمات المطبقة حاليًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي مُطَبّق في عدة خدمات مرورية من مراقبة ورصد منذ سنوات وبتقنيات رفيعة المستوى، وأن ابتكاره يركز على تنظيم حركة السير على الطرقات، وعلى التقنيات التي تسند خدمات الطرق.
لافتًا إلى أن فكرة الاستفادة من هذا الابتكار تأتي من خلال نشره في نقاط معينة في الطرقات الفرعية والرئيسة بتحديد فني معين، والاحتفاظ بالكثير من البيانات والاستفادة منها عند الحاجة لدى الجهات المعنيّة.
وأكد أن الابتكار يتميز بتحمله لتغيرات المناخ أو الأضرار المتوقعة التي تتسبب في عطل الجهاز في موقعه، لما فيه من مكونات حساسة من عدسات وأجهزة استشعار ومكونات أخرى ذات حساسية عالية، مبينًا أن الجهاز يمكن وضعه في مواقع متنوعة داخل المدن وخارجها، وحتى في الأماكن الوعرة.

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