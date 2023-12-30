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انطلاق أمسيات ظهران الجنوب

12/30/2023 2:14:04 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت أمسيات شتاء ظهران الجنوب بالقصر التراثي في حي الجنادرية، تحت إشراف بلدية المحافظة، بالشراكة مع القطاع الخاص، وأوضح منسق البرامج والفعاليات، شاكر الوادعي، أن الأمسيات تشمل العديد من البرامج والفعاليات الثقافية والاجتماعية والترفيهية، واللقاءات مع أصحاب الرأي والكلمة والإعلاميين، والرواة والشعراء والمهتمين بالفنون الشعبية والتاريخ والتراث والمتاحف.
وأضاف الوادعي أن الدعم الكبير من قبل رئيس بلدية محافظة ظهران الجنوب، المهندس أحمد محمد الشهراني، كان له الدور الكبير في نجاح الأمسيات، ودعا الوادعي الجميع لزيارة مقر الأمسيات، والمشاركة في تفعيل برامجها وفعالياتها.

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