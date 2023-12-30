أخضر الصالات يواصل إعداده

(MENAFN
- Al Watan) واصل المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت 20 عامًا تحضيراته بمعسكره المقام حالي في الكويت، ويستمر حتى الـ11 من يناير المقبل، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمشاركة في المنافسات والاستحقاقات القريبة المقبلة.
وكان المدير الفني، الوطني مبارك الشهراني، اختار 13 لاعبًا للمعسكر، وسيتخللها مباريات ودية، ومحاضرات وورش عمل توعوية وتثقيفية في قانون كرة قدم الصالات.
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