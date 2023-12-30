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الاتفاق يقبل استقالة مديره الرياضي

12/30/2023 2:14:04 PM
(MENAFN- Al Watan) قبلت إدارة الاتفاق استقالة المدير الرياضي، الهولندي ألكو شاتوري، التي تقدم بها لظروفه. وقد عمل شاتوري في النادي مدربا للفريق الأول والأولمبي والشباب، ومديرا رياضيا للفئات السنية.

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