الاتفاق يقبل استقالة مديره الرياضي
التاريخ
12/30/2023 2:14:04 PM
(MENAFN
- Al Watan) قبلت إدارة الاتفاق استقالة المدير الرياضي، الهولندي ألكو شاتوري، التي تقدم بها لظروفه. وقد عمل شاتوري في النادي مدربا للفريق الأول والأولمبي والشباب، ومديرا رياضيا للفئات السنية.
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