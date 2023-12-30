الفتح والابتسام يواصلان الصدارة
التاريخ
12/30/2023 2:14:04 PM
(MENAFN
- Al Watan) واصل الفتح والابتسام صدارة المجموعتين الأولى والثانية لدوري الدرجة الأولى لكرة اليد، رغم خسارتيهما في الجولة الـ13، إذ يتصدر الفتح الأولى بـ 22 نقطة، ويتصدر الابتسام الثانية بـ20 نقطة.
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