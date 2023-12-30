صدمة قوية لريال مدريد
التاريخ
12/30/2023 2:14:04 PM
(MENAFN
- Al Watan) وجه إنتر ميلان صدمة لريال مدريد بشأن إحدى الصفقات التي يراقبها الميرنجي، لضمها خلال الانتقالات الصيفية، إذ اتفق الإنتر مع لاعبه فيدريكو دي ماركو، حتى نهاية يونيو 2027.
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