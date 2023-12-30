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الفيضانات تعطل خطط السفر في باريس ولندن

12/30/2023 2:14:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تقطعت السبل بمئات المسافرين الذين كانوا يحاولون عبور القناة الإنجليزية في محطة سانت بانكراس الدولية بلندن ومحطة جار دو نورد في باريس، وقالت شركة يوروستار، التي تدير خدمات من لندن إلى باريس وبروكسل وأمستردام، إنها ألغت ما لا يقل عن 29 قطارًا، ومن غير المتوقع أن تقوم بتشغيل أي خدمات لبقية اليوم بسبب الفيضانات.
وقال المهندسون العاملون في النفق إن مستويات المياه تنخفض، وإن حجم المياه في النفق كان ((غير مسبوق))،
حيث تعرضت المملكة المتحدة لرياح قوية وعاصفة وأمطار غزيرة جلبتها العاصفة جيريت، ومن المتوقع حدوث المزيد من الطقس العاصف وتعطيل السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من العام.
وقال مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، إنه من المتوقع أن تضرب المزيد من الرياح العاتية والأمطار لندن وجنوب إنجلترا ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 50 ميلاً في الساعة (80 كيلومترًا في الساعة)، ومن المحتمل أن تكون أقوى الرياح بالقرب من المناطق الساحلية.

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