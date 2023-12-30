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السودان يواجه غارات مكثفة

12/30/2023 2:14:04 PM
(MENAFN- Al Watan) استهدف قصف مدفعي عنيف عدة أحياء في محيط أرض المعسكرات والمدينة الرياضية جنوب الخرطوم، كما تبادل الطرفان الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو ((حميدتي))، القصف المدفعي شرق الخرطوم، وقال شهود إن قوات الدعم السريع نفذت ضربات مدفعية من أماكن تمركزها في منطقة السوق العربي وسط العاصمة باتجاه مقر القيادة العامة، فيما رد الجيش بضربات من القيادة صوب وسط الخرطوم.
ويعصف الاقتتال والمعارك الطاحنة بالمدن السودانية، مسببة الكثير من الأضرار للشعب، حيث أفاد مراسل إخباري عن وقوع انفجارات قوية حول محيط القيادة العامة للجيش ومنطقة وسط الخرطوم، حيث استخدم فيها الطرفان قذائف الهاون والراجمات لعدد من الساعات.
وفي مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة بوسط السودان، شن الطيران الحربي التابع للجيش غارات جوية مكثفة على عدد من الأحياء.
وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود، تعليق جميع أنشطتها الطبية في ود مدني بسبب تدهور الوضع الأمني بها، وقالت إنها أجلت موظفيها من المدينة إلى أماكن أكثر أمنًا في السودان والدول المجاورة.
وتجددت المواجهات البرية في مدينة أم درمان القديمة، على فترات متباعدة، حيث سُمع إطلاق نار كثيف وتبادل للنيران من الأسلحة الرشاشة.
إحكام وسيطرة
وفي سياق متصل، أفاد سكان محليون بأن عمليات تحشيد عسكري تقوم بها قوات الدعم السريع بولاية سِنَّار، وسط البلاد، لتعزيز مواقعها بمصنع ((سكر غرب سنار)) والقرى المحيطة به. وأحكمت قوات الدعم السريع سيطرتها على ولاية الجزيرة قبل أيام، وسيطرت على أربع ولايات في إقليم دارفور بغرب السودان من أصل خمس ولايات، إلى جانب هيمنتها على أجزاء واسعة من الخرطوم وإقليم كردفان.
واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل الماضي بعد توتر دام أسابيع بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج الدعم السريع في الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع فيه اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليًا.
إجراءات عاجلة
هذا ودعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءاتٍ عاجلة لمعالجة الأزمات الصحية والإنسانية المتفاقمة في السودان، كما طالبت المنظمة المجتمع الدولي بزيادة المساعدات المالية. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن هناك حاجةً ماسة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصعيد النزاع في السودان، حيث تتفاقم الأزمات الإنسانية والصحية مع نزوح مئات آلاف من السودانيين، معظمهم من النساء والأطفال بسبب اشتداد المعارك.

حرب السودان:
تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 7.1 ملايين شخص نزحوا منذ بداية النزاع المستمر.
لجأ 1.5 مليون سوداني إلى بلدان الجوار.
قُتل في الحرب أكثر من 12 ألف شخص، وفق تقدير متحفظ لمنظمة ((أكليد)) غير الحكومية.

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