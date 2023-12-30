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تنفيذ مشروع حياة التطوعي السعودي للأطفال متضرري الزلزال بسوريا وتركيا

12/30/2023 2:14:03 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع حياة التطوعي السعودي في مدينة الريحانية التركية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك خلال الفترة من 26 حتى 31 ديسمبر 2023.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 319 حالة، وإجراء 17 عملية جراحية في مجال المسالك البولية تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية والبرامج التطوعية التي تنفذها المملكة ممثلةً بالمركز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

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