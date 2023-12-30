إكسبو الدوحة.. المملكة تخاطب العالم بـ7 لغات

(MENAFN
- Al Watan) يستقبل جناح المملكة العربية السعودية، الأكبر في معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة، زواره من مختلف دول العالم بـ7 لغات، وذلك لتعزيز فرص التواصل والتفاهم الثقافي، وتوطيد العلاقات الدولية بين المملكة وشعوب العالم.
وأوضح المشرف العام على مشاركة المملكة في المعرض، صالح بن عبدالمحسن بن دخيّل، أن الكوادر الوطنية القائمة على تنظيم جناح المملكة في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة يستقبلون الزوار من مختلف دول العالم بسبع لغات (العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والإسبانية، واليابانية، والفارسية)، مشيرًا إلى أن اختيار هذه اللغات جاء للترحيب بزوار الجناح السعودي بلغاتهم الأصلية والمفضلة، وتوفير بيئة مرحبة لهم، وأيضًا لشرح المبادرات والمشاريع التي تنفذها المملكة في مختلف المجالات، حيث يسعى الجناح إلى تعزيز التفاهم والتواصل الثقافي بين الزوار والممثلين السعوديين، وتوفير فرصة للجميع للاطلاع والتعرف على التقدم الذي تحقق في المملكة.
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