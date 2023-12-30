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إكسبو الدوحة.. المملكة تخاطب العالم بـ7 لغات

12/30/2023 2:14:03 PM
(MENAFN- Al Watan) يستقبل جناح المملكة العربية السعودية، الأكبر في معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة، زواره من مختلف دول العالم بـ7 لغات، وذلك لتعزيز فرص التواصل والتفاهم الثقافي، وتوطيد العلاقات الدولية بين المملكة وشعوب العالم.
وأوضح المشرف العام على مشاركة المملكة في المعرض، صالح بن عبدالمحسن بن دخيّل، أن الكوادر الوطنية القائمة على تنظيم جناح المملكة في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة يستقبلون الزوار من مختلف دول العالم بسبع لغات (العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والإسبانية، واليابانية، والفارسية)، مشيرًا إلى أن اختيار هذه اللغات جاء للترحيب بزوار الجناح السعودي بلغاتهم الأصلية والمفضلة، وتوفير بيئة مرحبة لهم، وأيضًا لشرح المبادرات والمشاريع التي تنفذها المملكة في مختلف المجالات، حيث يسعى الجناح إلى تعزيز التفاهم والتواصل الثقافي بين الزوار والممثلين السعوديين، وتوفير فرصة للجميع للاطلاع والتعرف على التقدم الذي تحقق في المملكة.

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