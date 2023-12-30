انتصار مهم للبلوز
التاريخ
12/30/2023 2:14:03 PM
(MENAFN
- Al Watan) سجل تشيلسي انتصارًا مهمًا في رحلة لاحقه بركب المقدمة، في افتتاح الجولة الـ20 للدوري الإنجليزي الممتاز، 3 /2، على حساب مضيفه لوتون تاون، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب كينلورث رود، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة.
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