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326 ألف شهادة إفصاح عن الآبار غير المرخصة

12/30/2023 2:14:03 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن إصدار 326.720 شهادة إفصاح عن الآبار غير المرخصة في جميع مناطق المملكة عبر بوابة ((نماء)) الإلكترونية، إنفاذًا للمادة (73) من نظام المياه، التي نصَّت على أنه يُعفَى من الغرامة المقررة كل من يُفصح عن وجود آبار غير مرخصة خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بالنظام بعد تمديده لسنة إضافية بقرار من مجلس الوزراء.
مختلف الأغراض
أوضحت الوزارة، أن 88.292 طلب إفصاح تم تقديمها قبل نهاية المهلة في 1445/2/19هـ، وما زالت تحت المعالجة، داعيةً أصحابها إلى سرعة استكمال البيانات المطلوبة وفقًا للتعليمات المُرسلة لهم عبر الرسائل النصية، لإصدار شهادات الإفصاح الإلكترونية قبل تاريخ 1445/6/22، حتى لا يقوم النظام بإلغاء طلباتهم بشكل تلقائي.
وبيّنت الوزارة، أن عملية الإفصاح شملت الآبار غير المرخَّصة أو المفقودة رخصها من آبار الأفراد، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ولمختلف الأغراض، مشيرة إلى أن منطقة الرياض تصدرت بنحو 51.305 شهادات إفصاح، تلتها منطقة مكة المكرمة بنحو 48.076 شهادة، ومنطقة عسير 47.841 شهادة إفصاح، بينما بلغت في المدينة المنورة 42.322 شهادة.
نظام المياه
أشارت الوزارة، إلى أن منطقة القصيم شهدت إصدار نحو 31.366 شهادة، وفي الشرقية 26.075 شهادة، وفي حائل تم إصدار 21.316 شهادة، وفي منطقة الباحة 19.970 شهادة، ومنطقة جازان أصدرت 15.116 شهادة إفصاح، وفي الجوف 10.525 شهادة، وفي تبوك تم إصدار 8839 شهادة، وفي نجران 3224 شهادة، بينما بلغت في الحدود الشمالية 745 شهادةً.
وأكدت الوزارة، أن شهادات الإفصاح التي تم إصدارها تعفي أصحابها من الغرامات المقررة وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية؛ التي تصل إلى 200 ألف ريال، كما تمكِّنهم من الحصول على خدمات تعميق أو تنظيف أو حفر بئر بديلة، متى انطبقت عليهم شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية.

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