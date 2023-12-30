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إقبال على معرض آمن

12/30/2023 2:14:02 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد معرض برنامج ((آمن)) للتوعية بالأمن السيبراني أحد المسارات الرئيسة للبرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني، الذي أطلقته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة التعليم وبرعاية شركة سابك، اليوم، حضورًا لافتًا في يومه الثاني من أهالي المدينة المنورة من جميع الفئات العمرية.
ويهدف برنامج ((آمن)) في محطته الثالثة بالمدينة المنورة، إلى بناء ثقافة سيبرانية عالية لمختلف شرائح المجتمع، وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، والتعريف بأفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر السيبرانية، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، حيث يعد البرنامج الأول من نوعه للتوعية بالأمن السيبراني، في شموليته واتساع دائرة مستهدفية، التي تضم جميع الفئات العمرية في المجتمع، بما يحتويه من مسارات متنوعة تغطي مجمل الأدوات والرسائل الدائمة لوصول رسائله الإستراتيجية للمستفيدين.

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