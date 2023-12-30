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باركود وبنوك مجتمعية لسلالة النباتات

12/30/2023 2:14:02 PM
(MENAFN- Al Watan) يعمل فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمدينة المنورة على حصر وجمع وتوصيف وتقييم الموارد الوراثية من المحاصيل الحقلية، إضافة إلى تنقية بذور الأصناف المحلية وحفظها في بنك الأصول الوراثية النباتية، فضلًا عن بنك للبذور المجتمعي بالمنطقة.
وناقشت ورشة عمل في المدينة المنورة إنشاء بنوكٍ مجتمعية تحتوي على أفضل السلالات، والاحتفاظ بالأصول الوراثية النباتية وتسجيلها، وإصدار باركود يحتوي على صفات كل سلالة منعًا للخلط الوراثي.
مجمع وراثي
يعمل مركز البذور والتقاوي في محطة المدينة المنورة على عدد من الأهداف المتمثلة في حفظ وصيانة الموارد الوراثية المحلية من المحاصيل الحقلية والبستانية وحصر وجمع وتوصيف وتقييم الموارد الوراثية من المحاصيل الحقلية مثل (القمح والذرة والدخن والشعير..) والمحاصيل البستانية (التين والرمان والخوخ والعنب..)، إضافة إلى تنقية بذور الأصناف المحلية من المحاصيل الحقلية وحفظها في بنك الأصول الوراثية النباتية وبنك البذور والمجتمعي بالمنطقة، وإكثار بذور أصناف أنواع المحاصيل الحقلية ذات الميز النسبية وتوزيعها على المزارعين، واعتماد أصناف أنواع محاصيل الفاكهة بعد حصرها وتوصيفها وتقييمها، وإنشاء مجمع وراثي في محطة البذور والتقاوي والشتلات لحفظ أصناف أنواع محاصيل الفاكهة.
تقييم الموارد
يجري العمل على تحسين واستنباط أصناف المحاصيل الحقلية من خلال تنفيذ برامج تربية سواء قصيرة المدى من خلال التعاون مع الجهات الدولية كالاكساد والايكاردا والسيمت والحصول منها على موارد وراثية وتقييمها تحت ظروف بيئية مختلفة وانتخاب الأصناف المتفوقة وتسجيلها كأصناف جديدة بالمملكة، ومتوسطة المدى: من خلال تقييم الموارد الوراثية من الجهات الدولية تحت ظروف الإجهاد المختلفة وانتخاب أفضلها كأصناف جديدة، وهناك خطة طويلة المدى من خلال التهجين بين الأصناف المحلية والسلالات المستوردة لاستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية.

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