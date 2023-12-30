Saturday, 30 December 2023 11:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


147 مليون دولار لتسليح الاحتلال

12/30/2023 2:14:02 PM
(MENAFN- Al Watan) وسط القصف المدمر الذي يتعرض له قطاع غزة الذي شمل حتى ملاجئها، وعلى الرغم من الدعوات الدولية المستمرة لوقف إطلاق النار بسبب تزايد الوفيات بين المدنيين والجوع والنزوح الجماعي، وافقت إدارة بايدن على بيع أسلحة طارئة جديدة لإسرائيل.
بينما قالت إسرائيل إنها ستواصل هجومها الجوي والبري غير المسبوق حتى تفكك حماس، وهو هدف يرى البعض أنه بعيد المنال بسبب الجذور العميقة للجماعة المسلحة في المجتمع الفلسطيني، في حين تحمى الولايات المتحدة إسرائيل دبلوماسيا، وتواصل تزويدها بالأسلحة.
وتقول إسرائيل إن إنهاء الحرب الآن سيعني انتصار حماس، وهو الموقف الذي تشاركها فيه إدارة بايدن.
الأسلحة الأمريكية
وقالت وزارة الخارجية إن وزيرها أنتوني بلينكن أبلغ الكونغرس بأنه وافق على بيع معدات بقيمة 147.5 مليون دولار، بما في ذلك الصمامات والشحنات والبادئات اللازمة لقذائف 155 ملم التي اشترتها إسرائيل سابقًا.
وهذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي تتخطى فيها إدارة بايدن الكونغرس، وتوافق مباشرة على بيع أسلحة طارئة لإسرائيل. وأشارت الوزارة إلى ((الحاجة الملحة للاحتياجات الدفاعية لإسرائيل)) كسبب للموافقة.
واتخذ بلينكن قرارا مماثلا في 9 ديسمبر بالموافقة على بيع ما يقرب من 14 ألف طلقة من ذخيرة الدبابات لإسرائيل، تبلغ قيمتها أكثر من 106 ملايين دولار.
وتأتي كلتا الخطوتين في الوقت الذي لا يزال فيه طلب الرئيس جو بايدن، للحصول على حزمة مساعدات بـ106 مليارات دولار تقريبًا لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات الأمن القومي الأخرى، متوقفا في الكونغرس، وسط جدل حول سياسة الهجرة الأمريكية وأمن الحدود.
مدينة رفح
ومع توغل القوات الإسرائيلية في خان يونس ومخيمات وسط غزة، تدفق عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى مدينة رفح المزدحمة بالفعل في أقصى جنوب غزة في الأيام الأخيرة.
وأظهرت لقطات، التقطتها طائرات بدون طيار، مخيما واسعا يضم آلاف الخيام والأكواخ المؤقتة المقامة على أرض فارغة على المشارف الغربية لرفح بجوار مستودعات الأمم المتحدة، بعدما وصل الناس إليها بالشاحنات والعربات وعلى الأقدام. أما أولئك الذين لم يجدوا مكانا في الملاجئ المكتظة بالفعل، فقد أقاموا خيما على جوانب الطرق التي غمرها الطين بسبب أمطار الشتاء.
صعوبات المساعدات
وحذرت وكالات الأمم المتحدة من أنه بعد مرور أكثر من أسبوع على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي دعا إلى توصيل المساعدات على نطاق واسع دون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة المحاصر، فإن الأوضاع ازدادت سوءا.
وقال مسؤولو الإغاثة إن المساعدات التي تدخل غزة لا تزال غير كافية على الإطلاق. وأضافوا أن توزيع البضائع يتعرقل بسبب التأخير الطويل في معبرين حدوديين، والقتال المستمر، والغارات الجوية الإسرائيلية، والانقطاع المتكرر لخدمات الإنترنت والهاتف، وانهيار القانون والنظام الذي يجعل من الصعب تأمين قوافل المساعدات.
وقال فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن جميع السكان تقريبا يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية الخارجية. ويعاني ربع السكان المجاعة، لأن عددا قليلا جدا من الشاحنات تدخل محملة بالأغذية والأدوية والوقود وغيرها من الإمدادات، وأحيانا أقل من 100 شاحنة يوميا، وفقا لتقارير الأمم المتحدة اليومية.
بينما قال مراقبو الأمم المتحدة إن العمليات عند معبر كرم أبو سالم، الذي تديره إسرائيل، توقفت أربعة أيام هذا الأسبوع بسبب حوادث أمنية مثل غارة بطائرة بدون طيار، والاستيلاء على المساعدات من قِبل سكان غزة اليائسين.
وأضافوا أن المعبر أعيد فتحه يوم الجمعة، وأن ما مجموعه 81 شاحنة مساعدات دخلت غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح على الحدود المصرية، وهو جزء صغير من الحجم المعتاد قبل الحرب، البالغ 500 شاحنة يوميًا.
البحث عن مأوى
وأدت الحرب إلى نزوح نحو %85 من سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ما رفع من أعداد الأشخاص الذين يبحثون عن مأوى في المناطق الآمنة التي حددتها إسرائيل، والتي قصفها جيشها أيضًا. وقد ترك ذلك لدى الفلسطينيين شعورا مروعا بأنه لا يوجد مكان آمن.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الحرب ارتفع إلى 21.672، بالإضافة إلى 56.165 جريحا خلال الفترة نفسه. وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، أن 165 شخصا قتلوا خلال 24 ساعة فقط.
وتم الإبلاغ عن بعض الوفيات الأخيرة عندما استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية مخيمي اللاجئين في النصيرات والبريج خلال الليل.
بينما حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من خطورة الوضع الصحي لنحو 50 ألف امرأة حامل نزحن لمراكز الإيواء التابعة لـ((أونروا)) في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي الذي دمر مدن ومخيمات وقرى بكاملها منذ بدء العدوان على القطاع، والمستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

أسباب تعثر المساعدات التي تدخل غزة
التأخير الطويل في معبرين حدوديين
القتال المستمر والغارات الجوية الإسرائيلية
الانقطاع المتكرر لخدمات الإنترنت والهاتف
انهيار القانون والنظام الذي يجعل من الصعب تأمين قوافل المساعدات

MENAFN30122023000089011017ID1107670663

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث