إمدادات غازبروم الروسية إلى أوروبا عبر أوكرانيا بلغت 40.5 مليون متر مكعب

MENAFN - Al-Borsa News) صرح ممثل شركة غازبروم الروسية للصحفيين اليوم السبت بأن إمدادات الشركة إلى أوروبا عبر أوكرانيا بلغت 40.5 مليون متر مكعب يوميا عبر محطة سودجا لضخ الغاز في منطقة كورسك الروسية.

وقال ممثل الشركة، وفقا لوكالة تاس الروسية،“إن شركة غازبروم تزود أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بالكمية التي أكدها الجانب الأوكراني عبر محطة سودجا لضخ الغاز البالغة40.5 مليون متر مكعب بحلول 30 ديسمبر. وقد تم رفض طلب إنشاء محطة ضخ الغاز سوكرانوفكا”.

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ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لتزويد الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا، عقب تعليق الضخ عبر نورد ستريم بالكامل.

وفي مايو 2022، قال مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا إنه سيعلق تدفق الغاز إلى أوروبا عبر نقطة عبور سوخرانوفكا بسبب قوة قاهرة حيث يُزعم أن الشركة غير قادرة على التحكم في محطة ضغط الغاز نوفوبسكوف في جمهورية لوهانسك الشعبية ومع ذلك، لم ترَ الشركة الروسية أي دليل على القوة القاهرة- على حد قول تاس.

وفي سياق آخر، قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم السبت، إن“القوات المسلحة الأوكرانية قصفت وسط مدينة بيلجورود جنوب روسيا ما أسفر عن مقتل طفلين”. وأوضح جلادكوف وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية،“قصفت القوات الأوكرانية وسط المدينة ما أسفر لمقتل طفلين واصابة بعض الأشخاص”.

فيما قال حاكم منطقة بريانسك الحدودية الروسية ألكسندر بوجوماز، إن طفلاً قُتل خلال هجوم قصف أوكراني على قريتين في منطقة بريانسك الحدودية الروسية.

وأضاف أنه“تم إطلاق أكثر من 10 قذائف من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة على أهداف مدنية ونتيجة لهذا الهجوم الإرهابي، لسوء الحظ، توفي طفل من مواليد عام 2014”.

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