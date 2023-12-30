إمدادات غازبروم الروسية إلى أوروبا عبر أوكرانيا بلغت 40.5 مليون متر مكعب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
صرح ممثل شركة غازبروم الروسية للصحفيين اليوم السبت بأن إمدادات الشركة إلى أوروبا عبر أوكرانيا بلغت 40.5 مليون متر مكعب يوميا عبر محطة سودجا لضخ الغاز في منطقة كورسك الروسية.
وقال ممثل الشركة، وفقا لوكالة تاس الروسية،“إن شركة غازبروم تزود أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بالكمية التي أكدها الجانب الأوكراني عبر محطة سودجا لضخ الغاز البالغة40.5 مليون متر مكعب بحلول 30 ديسمبر. وقد تم رفض طلب إنشاء محطة ضخ الغاز سوكرانوفكا”.
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ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لتزويد الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا، عقب تعليق الضخ عبر نورد ستريم بالكامل.
وفي مايو 2022، قال مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا إنه سيعلق تدفق الغاز إلى أوروبا عبر نقطة عبور سوخرانوفكا بسبب قوة قاهرة حيث يُزعم أن الشركة غير قادرة على التحكم في محطة ضغط الغاز نوفوبسكوف في جمهورية لوهانسك الشعبية ومع ذلك، لم ترَ الشركة الروسية أي دليل على القوة القاهرة- على حد قول تاس.
وفي سياق آخر، قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم السبت، إن“القوات المسلحة الأوكرانية قصفت وسط مدينة بيلجورود جنوب روسيا ما أسفر عن مقتل طفلين”. وأوضح جلادكوف وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية،“قصفت القوات الأوكرانية وسط المدينة ما أسفر لمقتل طفلين واصابة بعض الأشخاص”.
فيما قال حاكم منطقة بريانسك الحدودية الروسية ألكسندر بوجوماز، إن طفلاً قُتل خلال هجوم قصف أوكراني على قريتين في منطقة بريانسك الحدودية الروسية.
وأضاف أنه“تم إطلاق أكثر من 10 قذائف من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة على أهداف مدنية ونتيجة لهذا الهجوم الإرهابي، لسوء الحظ، توفي طفل من مواليد عام 2014”.
المصدر:
MENAFN30122023000202011048ID1107670662
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