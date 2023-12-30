31.3 مليار درهم قيمة 212 صفقة كبيرة على الأسهم المحلية بالإمارات في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهدت أسواق الأسهم المحلية بالإمارات، خلال العام الجاري 2023، تنفيذ 212 صفقة كبيرة ومباشرة على 39 شركة مدرجة لعدد 4.046 مليار سهم بقيمة ناهزت 31.3 مليار درهم.
واستناداً إلى بيانات رسمية حصلت عليها وكالة أنباء الإمارات“وام” من الأسواق، استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من الصفقات الكبيرة بواقع 140 صفقة تم تنفيذها على عدد 2.236 مليار سهم بقيمة تجاوزت 28.5 مليار درهم، فيما شهد سوق دبي المالي تنفيذ 72 صفقات على عدد 1.81 مليار سهم بقيمة 2.69 مليار درهم.
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وجرى تنفيذ الصفقات على أسهم 19 شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ بينما تم تنفيذ الصفقات في سوق دبي المالي على أسهم 20 شركة مدرجة.
المصدر:
MENAFN30122023000202011048ID1107670660
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