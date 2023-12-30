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31.3 مليار درهم قيمة 212 صفقة كبيرة على الأسهم المحلية بالإمارات في 2023

12/30/2023 2:13:49 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) شهدت أسواق الأسهم المحلية بالإمارات، خلال العام الجاري 2023، تنفيذ 212 صفقة كبيرة ومباشرة على 39 شركة مدرجة لعدد 4.046 مليار سهم بقيمة ناهزت 31.3 مليار درهم.

واستناداً إلى بيانات رسمية حصلت عليها وكالة أنباء الإمارات“وام” من الأسواق، استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من الصفقات الكبيرة بواقع 140 صفقة تم تنفيذها على عدد 2.236 مليار سهم بقيمة تجاوزت 28.5 مليار درهم، فيما شهد سوق دبي المالي تنفيذ 72 صفقات على عدد 1.81 مليار سهم بقيمة 2.69 مليار درهم.

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وجرى تنفيذ الصفقات على أسهم 19 شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ بينما تم تنفيذ الصفقات في سوق دبي المالي على أسهم 20 شركة مدرجة.


المصدر:

MENAFN30122023000202011048ID1107670660

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