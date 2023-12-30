15 مليار ريالٍ إجمالي الودائع الخاصة لدى البنوك التجارية فى عمان

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت القيمة الإجمالية للودائعِ الخاصةِ لدى البنوك التجارية في سلطنة عُمان بنهايةِ شهرِ سبتمبر 2023 بنسبةِ 5.9 بالمائة، لتصل إلى 15 مليارًا و47 مليون ريالٍ عُمانيٍّ مُقارنةً بالفترةِ نفسها من عامِ 2022 والبالغة 14 مليارًا و205.1 مليون ريالٍ عُمانيٍّ.

وذكرت النشرةُ الإحصائيةُ الشهرية الصادرة عن البنكِ المركزيّ العُمانيّ، وفقا لوكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، أنَّ القيمة الإجمالية لتلكَ الودائع تمثلت في ودائعِ الأجلِ وبلغت قيمتها 5 مليارات و4.7 مليون ريالٍ عُمانيٍّ، وودائع التوفير بلغت 5 مليارات و258.3 مليون ريالٍ عُمانيٍّ، وودائع تحتَ الطلب بلغت قيمتها 4 مليارات و492 مليون ريالٍ عُمانيٍّ.

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وأوضّحت النشرة أنَّ القيمة الإجمالية للودائعِ تمثلت في 13 مليارًا و356.1 مليون بالريالِ العُمانيِّ، ومليار و691.2 مليون ريالٍ عُمانيٍّ بالعملات الأجنبية.

وفيما يتعلق بالمؤشراتِ المصرفيةِ للبنوك ِ التجارية العُمانية بالنسبةِ المئويةِ مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، فقد بيّنت النشرة أنَّ نسبة مجموع النقد والمقاصّة إلى الودائعِ بالريالِ العُمانيِّ بلغت 7.2 بالمائة، في حين بلغت نسبة مجموع النّقد والمقاصّة إلى إجمالي الودائع 6.1 بالمائة، فيما بلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 109.3 بالمائة.

وبلغت نسبة الودائع بالعملةِ الأجنبيةِ إلى إجمالي الودائع 15.3 بالمائة، بينما بلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي القروض 12.5 بالمائة، وبلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات 9.6 بالمائة.

أمَّا عن نسبةِ المطلوباتِ الأجنبيةِ إلى إجمالي المطلوبات، فقد بلغت 11.3 بالمائة، وارتفعت نسبة الودائع تحت الطلب الخاصة إلى جملةِ الودائعِ الخاصةِ إلى 30.4 بالمائة، وبلغت نسبة رأس المال والاحتياطات إلى إجمالي الودائع 24.1 بالمائة، فيما بلغت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة إلى إجمالي الائتمانِ حوالي 5.5 بالمائة.

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