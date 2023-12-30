15 مليار ريالٍ إجمالي الودائع الخاصة لدى البنوك التجارية فى عمان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت القيمة الإجمالية للودائعِ الخاصةِ لدى البنوك التجارية في سلطنة عُمان بنهايةِ شهرِ سبتمبر 2023 بنسبةِ 5.9 بالمائة، لتصل إلى 15 مليارًا و47 مليون ريالٍ عُمانيٍّ مُقارنةً بالفترةِ نفسها من عامِ 2022 والبالغة 14 مليارًا و205.1 مليون ريالٍ عُمانيٍّ.
وذكرت النشرةُ الإحصائيةُ الشهرية الصادرة عن البنكِ المركزيّ العُمانيّ، وفقا لوكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، أنَّ القيمة الإجمالية لتلكَ الودائع تمثلت في ودائعِ الأجلِ وبلغت قيمتها 5 مليارات و4.7 مليون ريالٍ عُمانيٍّ، وودائع التوفير بلغت 5 مليارات و258.3 مليون ريالٍ عُمانيٍّ، وودائع تحتَ الطلب بلغت قيمتها 4 مليارات و492 مليون ريالٍ عُمانيٍّ.
موضوعات متعلقة
خسارة معركة التضخم تدفع البنوك المركزية لإعادة النظر في التوقعات الاقتصادية العراق: ماضون في تعديل الموازنة لفصل ملف رواتب إقليم كردستان عن التعقيدات إندونيسيا تفرض ضريبة بـ10% على السجائر الإلكترونية في 2024
وأوضّحت النشرة أنَّ القيمة الإجمالية للودائعِ تمثلت في 13 مليارًا و356.1 مليون بالريالِ العُمانيِّ، ومليار و691.2 مليون ريالٍ عُمانيٍّ بالعملات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمؤشراتِ المصرفيةِ للبنوك ِ التجارية العُمانية بالنسبةِ المئويةِ مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، فقد بيّنت النشرة أنَّ نسبة مجموع النقد والمقاصّة إلى الودائعِ بالريالِ العُمانيِّ بلغت 7.2 بالمائة، في حين بلغت نسبة مجموع النّقد والمقاصّة إلى إجمالي الودائع 6.1 بالمائة، فيما بلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 109.3 بالمائة.
وبلغت نسبة الودائع بالعملةِ الأجنبيةِ إلى إجمالي الودائع 15.3 بالمائة، بينما بلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي القروض 12.5 بالمائة، وبلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات 9.6 بالمائة.
أمَّا عن نسبةِ المطلوباتِ الأجنبيةِ إلى إجمالي المطلوبات، فقد بلغت 11.3 بالمائة، وارتفعت نسبة الودائع تحت الطلب الخاصة إلى جملةِ الودائعِ الخاصةِ إلى 30.4 بالمائة، وبلغت نسبة رأس المال والاحتياطات إلى إجمالي الودائع 24.1 بالمائة، فيما بلغت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة إلى إجمالي الائتمانِ حوالي 5.5 بالمائة.
المصدر:
MENAFN30122023000202011048ID1107670659
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.