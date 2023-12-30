مى عبدالحميد: 15% من إجمالى برنامج المليون وحدة سكنية بـأكتوبر الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن مدينة أكتوبر الجديدة تستحوذ على نحو 15% من إجمالى برنامج المليون وحدة سكنية.

وخلال تسليم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين”بـ“أكتوبر الجديدة”، قدمت مى عبد الحميد، عرضا حول إجمالى عدد الوحدات السكنية فى المدن الجديدة، لافتة إلى أنه تم وجار تنفيذ 870 ألف وحدة، حيث تم الانتهاء من 661 ألف وحدة، ويتم حاليا تنفيذ 209 آلاف أخرى.

موضوعاترئيس الوزراء يسلم عقود وحدات سكنية فى“سكن لكل المصريين” بـ”أكتوبر الجديدة” 51 مليار جنيه تكلفة وحدات“سكن لكل المصريين” في أكتوبر الجديدة 595 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

وأكدت أن مدينة أكتوبر الجديدة، ستكون المدينة الأكبر، خاصة عقب موافقة مجلس الوزراء على إنشاء 130 ألف وحدة جديدة ضمن إعلان سكن لكل المصريين 3، منها 73 ألف فى مدينة أكتوبر الجديدة، حيث تستأثر المدينة نحو 15% من إجمالى برنامج المليون وحدة سكنية.

كما تناولت الموقف الخاص بالإسكان المتوسط فى عدد من المدن منها: حدائق العاصمة وبدر، ومدينة 15 مايو، وحدائق أكتوبر، ومدينة 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأسوان الجديدة، والعلمين، والمنيا الجديدة، ومدينة ناصر، ورشيد، وبنى سويف الجديدة، بنماذج (100-110-120 م2)، بإجمالى عدد عمارات 961 عمارة، و23064 وحدة، مستعرضة نماذج الإسكان الأخضر الجارى تنفيذه بمدن العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، وأسوان الجديدة، نماذج 75-90 م2، بإجمالى 24606 وحدات، وعوائد هذا النموذج على البيئة واستهلاكات الطاقة، والانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى نماذج الإسكان الاجتماعى التجريبية، والإسكان الأخضر نموذج 4 وحدات و3 وحدات بالدور.

وأشارت“عبدالحميد” إلى أن إجمالى عدد الإعلانات عن الإسكان الاجتماعى بلغت 17 إعلانا منذ يونيو 2014، بإجمالى عدد متقدمين 1.6 مليون، وكذا قيم التمويل العقارى من خلال التعاون مع 23 بنكًا و8 شركات، بإجمالى 65.7 مليار جنيه تمويل عقاري، و9 مليارات جنيه دعم نقدي، بمتوسط 18 عامًا لمدة القرض، حيث يأخذ العميل قرضًا بما يوازى 67% من ثمن الوحدة.

وتطرقت أيضًا إلى مؤشرات الأداء، موضحة أن هناك تنوعا فى المستفيدين، حيث بلغت نسبة الذكور المتقدمين 77%، فيما بلغت نسبة الإناث 23%، يعملون فى الجهات المختلفة 49% بالقطاع الخاص، و30% بالقطاع الحكومي، و21% مهن حرة، بمراحل عمرية متفاوتة بين 21 وحتى 50 عامًا، وحالاتهم الاجتماعية مختلفة، مؤكدة تجاوز نسبة المتزوج ويعول 55.1%.