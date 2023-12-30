مى عبدالحميد: 15% من إجمالى برنامج المليون وحدة سكنية بـأكتوبر الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن مدينة أكتوبر الجديدة تستحوذ على نحو 15% من إجمالى برنامج المليون وحدة سكنية.
وخلال تسليم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين”بـ“أكتوبر الجديدة”، قدمت مى عبد الحميد، عرضا حول إجمالى عدد الوحدات السكنية فى المدن الجديدة، لافتة إلى أنه تم وجار تنفيذ 870 ألف وحدة، حيث تم الانتهاء من 661 ألف وحدة، ويتم حاليا تنفيذ 209 آلاف أخرى.
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وأكدت أن مدينة أكتوبر الجديدة، ستكون المدينة الأكبر، خاصة عقب موافقة مجلس الوزراء على إنشاء 130 ألف وحدة جديدة ضمن إعلان سكن لكل المصريين 3، منها 73 ألف فى مدينة أكتوبر الجديدة، حيث تستأثر المدينة نحو 15% من إجمالى برنامج المليون وحدة سكنية.
كما تناولت الموقف الخاص بالإسكان المتوسط فى عدد من المدن منها: حدائق العاصمة وبدر، ومدينة 15 مايو، وحدائق أكتوبر، ومدينة 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأسوان الجديدة، والعلمين، والمنيا الجديدة، ومدينة ناصر، ورشيد، وبنى سويف الجديدة، بنماذج (100-110-120 م2)، بإجمالى عدد عمارات 961 عمارة، و23064 وحدة، مستعرضة نماذج الإسكان الأخضر الجارى تنفيذه بمدن العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، وأسوان الجديدة، نماذج 75-90 م2، بإجمالى 24606 وحدات، وعوائد هذا النموذج على البيئة واستهلاكات الطاقة، والانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى نماذج الإسكان الاجتماعى التجريبية، والإسكان الأخضر نموذج 4 وحدات و3 وحدات بالدور.
وأشارت“عبدالحميد” إلى أن إجمالى عدد الإعلانات عن الإسكان الاجتماعى بلغت 17 إعلانا منذ يونيو 2014، بإجمالى عدد متقدمين 1.6 مليون، وكذا قيم التمويل العقارى من خلال التعاون مع 23 بنكًا و8 شركات، بإجمالى 65.7 مليار جنيه تمويل عقاري، و9 مليارات جنيه دعم نقدي، بمتوسط 18 عامًا لمدة القرض، حيث يأخذ العميل قرضًا بما يوازى 67% من ثمن الوحدة.
وتطرقت أيضًا إلى مؤشرات الأداء، موضحة أن هناك تنوعا فى المستفيدين، حيث بلغت نسبة الذكور المتقدمين 77%، فيما بلغت نسبة الإناث 23%، يعملون فى الجهات المختلفة 49% بالقطاع الخاص، و30% بالقطاع الحكومي، و21% مهن حرة، بمراحل عمرية متفاوتة بين 21 وحتى 50 عامًا، وحالاتهم الاجتماعية مختلفة، مؤكدة تجاوز نسبة المتزوج ويعول 55.1%.
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