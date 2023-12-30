رئيس الوزراء: ندعم مدخلات الصناعة والإنتاج والنقل لضمان عدم زيادة أسعار السلع

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تدعم حالياً بصورة هائلة مدخلات الصناعة والإنتاج والنقل، فضلاً عن الدعم الذى يتم تقديمه بصورة مباشرة للسلع الأساسية بهدف عدم زيادة أسعارها، والحفاظ على توازن السوق فيما يخص أسعار السلع.

وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن الحكومة قامت خلال الشهور الماضية بعقد اجتماعات أسبوعية متواصلة مع كافة الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف، وأصحاب كبار المصانع التى تقوم بإنتاج هذه السلع.

موضوعاتقطاع الأعمال: مستمرون في تحديث خطوط إنتاج“ممفيس للأدوية” وإدخال منتجات جديدة ((مباشر كابيتال)) تخطط لطرح أسهمها فى البورصة بحلول 2025 هل ترفع لجنة تسعير المواد البترولية سعر السولار فى اجتماعها المقبل؟

وأوضح أنه فى ظل ظهور بعض الأزمات فى بعض السلع الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة، تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أى انفلات غير مبرر فى تلك الأسعار، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار، قائلا:“نحن هنا لا نتدخل فى تحديد السعر، لكن الطبيعى أن المصنع – مُنتج السلعة – يعرف قيمة هذه السلعة، وهذا ما تحدثنا بشأنه مع المُصنعين واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، نحن لا نتدخل فى الأسعار كدولة ولا نفرض سعرًا بعينه على المنتج، لكن ما يعنينى هو ألا يباع هذا المنتج للمواطن بضعف سعره، لأن هذا بالتأكيد سيكون إجراء غير محمود وغير مقبول من الدولة”.

وقال رئيس الوزراء: هذه هى النقطة الأساسية المتمثلة فى كيفية ضمان ضبط السعر للسلعة التى تخرج برضاء كامل بسعر محدد من المُنتِج أو المُصنِّع، وبناء عليها نُعلن أسعار هذه السلع، وأن يكون هناك آلية لمتابعة ومراجعة هذه الأسعار من أجل ضمان وصولها للمواطن بالسعر المناسب الذى تراضينا عليه جميعًا.

وتابع: من أجل ذلك، تم اتخاذ خطوة مهمة تتمثل فى البدء بمجموعة من السلع الإستراتيجية التى تمس حياة المواطن، مؤكدًا أن“هذه السلع بمثابة مرحلة أولى”.

وأشار إلى أن السلع التى تم تحديدها بموجب قرار رئيس الوزراء الصادر اليوم هي: السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، وهى 7 سلع رئيسية نعرف تمامًا أنها تمس حياة المواطن اليومية وتؤثر فى معدلات التضخم.

وأضاف: بموجب إعلانها كسلعة إستراتيجية فهى تخضع للمادة 8 فى قانون حماية المستهلك التى تنص على أنه لا يجوز بأى صورة من الصور إجراء أى ممارسات احتكارية أو إخفاء أو عدم بيع لهذه النوعية من هذه السلع المحددة، كما أن القانون يتضمن عقوبات واضحة فى قانون جهاز حماية المستهلك لردع هذه الممارسات غير المحمودة.

وتابع: بمجرد إعلان هذه السلع كسلع إستراتيجية ستكون أى ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات، وفى هذا الصدد تم توجيه وزارة العدل لإدخال تعديلات على القانون من شأنها تغليظ هذه العقوبات.

وأضاف رئيس الوزراء: كل هدفى -بالتوافق مع أصحاب المصانع- أنه طالما ارتضينا معًا سعرًا معينًا، فيجب أن يصل فى النهاية للمواطن بهذا السعر، ومرة ثانية نحن لا نتدخل فى تسعير المنتجات لدى المنتجين، موضحا أنه من الممكن تحميل السعر تكلفة النقل وبعض التكاليف اللوجستية المقبولة، وهذا هو المبدأ الأساسى الذى توافقنا عليه مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

وتابع: سيصدر وزير التموين قرارا آخر بآلية وضع السعر على هذه المنتجات، سواء من خلال طباعته على السلعة أو وضع“ستيكر” عليه، أو وضع السعر على المنتج بطرق معينة فى أماكن ومنافذ البيع، مؤكدا أننا سنتابع بصورة أسبوعية موقف التنفيذ على الأرض.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه صدر قرار آخر مهم من رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة فنية أو لجنة فنية برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وعضوية ممثلى الوزارات المعنية.

وأضاف أن دور هذه اللجنة يتمثل فى الحصول على جميع البيانات من المصانع حول كميات الإنتاج لكل سلعة من السلع، وتتابع مع المصانع بصورة أسبوعية حجم مستلزمات الإنتاج الموجودة، وهل هذا كاف لإنتاج الكميات المطلوبة، وهل هناك نقص يمكن أن يؤثر فى التسعير لهذه السلع؛ بهدف أن يتم عرض تقرير أسبوعى فى مجلس الوزراء عن موقف هذه السلع وما هى الأليات الاستباقية التى يمكن اتخاذها من أجل ضمان عدم حدوث أى أزمة فى هذه المجموعة من السلع.

وتابع: الأهم فى ضوء الظروف الحالية، اتفقنا مع أصحاب المصانع المنتجة لهذه السلع أن تكون هناك مراجعة شهرية للتسعير من أجل الاطمئنان أنه فى حالة حدوث أى ظروف فرضت أى زيادة فى الأسعار، يكون ذلك بالتوافق معنا.

وأوضح : تختص اللجنة بالحصول على كافة البيانات الخاصة بكميات الانتاج من المصانع لكل سلعة من السلع السبع التى تضمنها قرار رئيس الوزراء، على أن يتم المتابعة بصورة أسبوعية حجم المدخلات ومستلزمات الإنتاج المتاحة بالمصانع ومدى كفايتها لإنتاج الكميات المطلوبة، وتأثير ذلك على سعر هذه السلع.

وأضاف أنه تم البدء بهذه المجموعة من السلع السبع كمرحلة أولى، وسوف يتم تطبيق الإجراءات المشار إليها لمدة 6 أشهر، وأنه سوف يتم متابعة إذا ما كان هناك احتياج لإضافة مجموعة أخرى من السلع، بحيث يٌصدر لها كذلك هى الأخرى قرار فى هذا الشأن.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا لضمان وصول السلعة للمواطن بسعر مناسب، خاصةً فى ضوء الظروف والمستجدات والأزمة الاقتصادية العالمية فى جميع دول العالم ومن ضمنها مصر بطبيعة الحال.

وشدد على أن ما يهم الحكومة هو أن يكون السعر منضبطا، وأن تصل السلعة للمواطن بالسعر المناسب المتوافق عليه بين الحكومة والمنتجين، منوها إلى أن هذا يحتاج إلى جهد كبير لأن مصر دولة كبيرة وتضم مئات الآلاف من منافذ البيع، وبالتالى فإن جميع الأجهزة الرقابية سوف تتعاون وتعمل معاَ لضبط السوق.

كما طالب المواطن أن يُشارك مع الحكومة بصورة إيجابية بمجرد الإعلان عن الأسعار الاسترشادية لهذه السلع، وأهمية قيام المواطن – فى حالة وجود أى منفذ غير ملتزم – بالإسراع بإبلاغ جهات الدولة من خلال أجهزتها العديدة، سواء من خلال جهاز حماية المستهلك أو منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء أو من خلال المحافظات التى سوف تقوم بالمتابعة، حيث سيتم تشكيل لجنة بكل محافظة لمتابعة عملية التنفيذ من خلال السادة المحافظين، وضمان أن المنظومة يتم تنفيذها بشكل ناجح، وقال: الدولة من جانبها تبذل كل الجهد فى سبيل ضمان عدم زيادة الأسعار بصورة كبيرة، ولكن يجب أن تكون السوق أيضاً منضبطة.