99.8 مليون دولار مساعدات إنسانية لمصر عام 2023

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت إجمالى المساعدات الإنسانية المقدمة لمصر نهاية ديسمبر 99.8 مليون دولار من 23 جهة مختلفة مقارنة بـ165 مليون دولار عام 2022، بحسب منظمة حول العالم طبقاً لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وكشفت المنظمة أن 73.4 مليون دولار كانوا ضمن خطط الاستجابة الطارئة لحماية اللاجئين من السودان وسوريا.

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أوضحت أن التراجع جاء نتيجة تراجع تمويلات الحكومة الألمانية البالغ 88 مليون دولار فى 2022 إلى 5.6 مليون دولار فى 2023.

وكان عام 2022 الأعلى فى معدلات المساعدات الإنسانية آخر ثمانية أعوام.

وكر التقرير أن التمويل الإنسانى الأكبر جاء من الحكومات بقيمة 88 مليون دولار، حيث أنفقت الحكومة الأمريكية 54.7 مليون دولار، أى 55.8% من إجمالى المساعدات الإنسانية الكلية المُقدمة لمصر، و11.8% من هولندا بقيمة 11.5 مليون دولار، و5.7% من الحكومة الألمانية بقيمة 5.6 مليون دولار.

أضاف أن إيطاليا والمملكة المتحدة وآيرلندا وسويسرا والسويد ولوكسمبورغ وفرنسا وكندا ومالطا بقيمة قدمت تمويلات إنسانية بإجمالى 5 ملايين دولار.

وتابع أن 11.8 مليون دولار من باقى التمويلات الإنسانية جاء من جهات مختلفة حيث جاء 7% من إجمالى التمويلات من المفوضية الأوروبية بقيمة 6.9 مليون دولار، و5.9% من الصندوق المركزى للاستجابة للطوارئ بقيمة 5.8 مليون دولار، و4.4 مليون دولار من كل من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمات الخاصة والأفراد ومنظمة أنقذوا الأطفال وجمعية الصليب الأحمر الكويتية والمنظمة الدولية للهجرة.

وأشار التقرير إلى أن 47.4 مليون دولار من المساعدات مُنحت لقطاع تأمين الغذاء، و17.3 مليون دولار فى قطاعات متعددة، و9.1 مليون دولار فى قطاع الحماية الإنسانية، و6.5 مليون دولار فى قطاع الصحة، و5.3 مليون دولار فى قطاع اللوجيستيات، و3.7 مليون دولار فى قطاع الزراعة، و3 ملايين دولار فى خدمات التنسيق والدعم، و600 ألف دولار فى قطاع مياه الصرف الصحى والنظافة، و477 ألف دولار فى قطاع التعليم، و400 ألف دولار فى توفير المآوى.