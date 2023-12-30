99.8 مليون دولار مساعدات إنسانية لمصر عام 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت إجمالى المساعدات الإنسانية المقدمة لمصر نهاية ديسمبر 99.8 مليون دولار من 23 جهة مختلفة مقارنة بـ165 مليون دولار عام 2022، بحسب منظمة حول العالم طبقاً لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وكشفت المنظمة أن 73.4 مليون دولار كانوا ضمن خطط الاستجابة الطارئة لحماية اللاجئين من السودان وسوريا.
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أوضحت أن التراجع جاء نتيجة تراجع تمويلات الحكومة الألمانية البالغ 88 مليون دولار فى 2022 إلى 5.6 مليون دولار فى 2023.
وكان عام 2022 الأعلى فى معدلات المساعدات الإنسانية آخر ثمانية أعوام.
وكر التقرير أن التمويل الإنسانى الأكبر جاء من الحكومات بقيمة 88 مليون دولار، حيث أنفقت الحكومة الأمريكية 54.7 مليون دولار، أى 55.8% من إجمالى المساعدات الإنسانية الكلية المُقدمة لمصر، و11.8% من هولندا بقيمة 11.5 مليون دولار، و5.7% من الحكومة الألمانية بقيمة 5.6 مليون دولار.
أضاف أن إيطاليا والمملكة المتحدة وآيرلندا وسويسرا والسويد ولوكسمبورغ وفرنسا وكندا ومالطا بقيمة قدمت تمويلات إنسانية بإجمالى 5 ملايين دولار.
وتابع أن 11.8 مليون دولار من باقى التمويلات الإنسانية جاء من جهات مختلفة حيث جاء 7% من إجمالى التمويلات من المفوضية الأوروبية بقيمة 6.9 مليون دولار، و5.9% من الصندوق المركزى للاستجابة للطوارئ بقيمة 5.8 مليون دولار، و4.4 مليون دولار من كل من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمات الخاصة والأفراد ومنظمة أنقذوا الأطفال وجمعية الصليب الأحمر الكويتية والمنظمة الدولية للهجرة.
وأشار التقرير إلى أن 47.4 مليون دولار من المساعدات مُنحت لقطاع تأمين الغذاء، و17.3 مليون دولار فى قطاعات متعددة، و9.1 مليون دولار فى قطاع الحماية الإنسانية، و6.5 مليون دولار فى قطاع الصحة، و5.3 مليون دولار فى قطاع اللوجيستيات، و3.7 مليون دولار فى قطاع الزراعة، و3 ملايين دولار فى خدمات التنسيق والدعم، و600 ألف دولار فى قطاع مياه الصرف الصحى والنظافة، و477 ألف دولار فى قطاع التعليم، و400 ألف دولار فى توفير المآوى.
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