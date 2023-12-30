((سى آى كابيتال)): الأسهم المصرية تمثل فرصا استثمارية واعدة العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر تقرير لشركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول، أن الأسهم المصرية تمثل فرصا استثمارية واعدة، وذلك بناء على تحسن نظرة المستثمرين لاقتصاد مصر خلال الأشهر الأخيرة من العام الجارى.

كما أكد التقرير الذى يكشف عن رؤية سى آى كابيتال للعام المقبل، أن انخفاض أسعار سندات مصر الدولارية، وتحقيقها عوائد ما بين 13% و14%، بعد أن كانت ما بين 17% و18%، سيؤدى لاستمرار التحسن إذا حدث تغيير فعلى فى السياسة النقدية الأمريكية.

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أشار التقرير إلى أن تقييمات الأسهم فى الأسواق الناشئة بشكل عام، بجانب العائد الحقيقى الموجود حاليًا فى أدوات الدين، ستستمر فى التحسن تدريجيًا مع استقرار معدلات التضخم، ما يشير إلى زيادة اهتمام المستثمرين بعيداً عن التحديات الصعبة فى الصين، فى الفترة القادمة.

ذكر التقرير أنه منذ بداية 2022، لم تتأخر مصر فى تلبية أى التزامات خارجية، ومع ذلك، استمر نزوح الاستثمارات الأجنبية المفاجئ مع بداية الأزمة العالمية والحرب فى أوكرانيا، ما أدى إلى خفض تصنيف مصر الائتمانى، وبالتالى هبطت أسعار الأصول المصرية، بجانب تحرير سعر صرف العملة المحلية.

وأضاف التقرير أنه نتج عن كل ذلك وصول العائد على سندات مصر الدولارية إلى معدلات بين 17 و18%، وهو عائد أعلى من الذى كانت تقدمه سندات مصر بالعملة المحلية قبل عام ونصف، ومع وصول معدلات التضخم فى مصر إلى 35%، أدت هذه العوامل إلى كون مصر أحد أكثر البلدان الناشئة التى تأثرت بالأزمة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.

رجح التقرير أن يؤدي خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالى الأمريكى -حال حدوثه-، أن يليه تراجعًا بسعر الدولار الأمريكى، أمام العملات الأخرى، وهو ما سينعكس إيجابًا على الأسواق الناشئة التى تأثرت سلباً فى الآونة الأخيرة بنزوح المستثمرين هرباً إلى الملاذات الآمنة فى الولايات المتحدة، عقب استمرار سياسة التشديد النقدى لكبح جماح التضخم.

أوضحت“سى آى كابيتال”، أن النزاعات المتصاعدة فى العالم، كالحرب فى غزة والتوترات في منطقة البحر الأحمر الحيوية تجارياً، واستمرار الحرب الروسية الأكرانية، وإرهاصات نشوب حرب أخرى فى تايوان برعاية الولايات المتحدة، تمثل أخطارًا غير مرغوب بها، قد تغير التوقعات المتفائلة للاقتصاد العالمى مرة أخرى بشأن تراجع معدلات التضخم.

أضافت“سى آى كابيتال”، أنه بالنسبة لسوق السلع الأساسية، فهناك عوامل جديدة تؤثر على الأسعار من عدة اتجاهات، مثل هبوط سعر النفط خلال العام الجارى، وذلك رغم تخفيض الإنتاج من تحالف دول”أوبك بلس” ما ينذر بتباطؤ اقتصادى جديد.

شدد التقرير على أن تماسك أسعار المعادن بشكل عام يشير الى ظهور طلب جديد ومتزايد على بعض المعادن دون أخرى، أما أسعار السلع الغذائية التى تأثرت بشكل كبير بضعف الحصاد الناتج، فى بعض الأحيان، عن سوء الأحوال الجوية، يؤكد أهمية النقاشات بين السياسيين ورواد الأعمال عن آثار التغييرات المناخية.

أشار التقرير إلى أن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، نجح فى السيطرة بالفعل على معدلات التضخم، حيث انخفضت من مستوى 7% فى بداية العام إلى نحو 3% فى الأشهر الأخيرة، بالقرب من المستهدف، ورغم ذلك لم يبدأ بعد فى خفض أسعار الفائدة من معدل 5.5% وهو الأعلى منذ أكثر من عشرين عاماً حتى الآن.

وتابع أنه ومع ذلك فقد بدأت أسواق المال، وخاصة سوق السندات وأدوات الدين الأمريكية، وأسواق الأسهم العالمية فى التنبؤ باقتراب البدء فى انخفاض أسعار الفائدة استناداً على المعطيات الاقتصادية، حيث هبط العائد على السندات الأمريكية طويلة الأجل دون مستوى 4%، وارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية بشكل كبير خلال الربع الأخير لتسجل صعوداً يقارب 25% بنهاية العام 2023.

وحذر التقرير من أن قوة سوق العمل فى الولايات المتحدة، ستعطل هبوط أسعار الفائدة، حيث أن معدلات البطالة مازالت منخفضة مقارنة بالمعدلات الطبيعة تاريخياً، ولكنه أكد على رؤيته بأنه عاجلاً أم آجلاً سيتأثر سوق العمل بسعر الاقتراض ودورة الاقتصاد، خاصةً مع خفض مؤسسات عالمية، مثل صندوق النقد الدولى توقعاتها للنمو الاقتصادى العالمى فى الفترة المقبلة إلى 2.9%، وهو أقل بدرجة كبيرة من متوسط النمو خلال العقود الأخيرة.