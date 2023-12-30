شركتان تفوزان بتوريد 35 ألف طن زيت خام لـالسلع التموينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فازت شركتا“أستون أجرو” و”فيتيرا”، فى الممارسة التى عقدتها هيئة السلع التموينية الأسبوع الماضى، بتوريد 35 ألف طن زيت دوار الشمس خام.
قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”البورصة”، إن الشركات الفائزة ستورد بسعر 905 دولارات للطن على فترتى شحن بواقع 17 ألف طن فى الفترة الأولى والممتدة بين 14 و29 فبراير 2024، و18 ألف طن فى الفترة الثانية من 1 وحتى 15 مارس 2024.
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أوضح المصدر أن السداد” سيكون فوريا بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وتعد هيئة السلع التموينية هى الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن استيراد زيوت الطعام والزيوت الخام النباتية، من خلال مناقصات يشارك فيها موردين عالميين، ويتم تكريرها من خلال مصانع تابعة للحكومة، أو من خلال عقود تجمعها مع شركات القطاع الخاص.
وتعتمد مصر على الاستيراد فى تدبير نحو 95% من حجم استهلاكها من الزيوت عبر مراحل إنتاجية مختلفة، تتنوع بين استيراد البذور وعصرها وتكريرها، أو استيراد زيوت وتكريرها، أو الاكتفاء بمرحلة التعبئة فقط.
وتشمل الدول التى يتم الاستيراد منها كلا من الأرجنتين، ودول البحر الأسود، وإندونيسيا، وماليزيا وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على 62% من إنتاج زيت الخليط بالسوق المصرى، و32.5 % من إجمالى الزيوت النباتية، و17.4% من إجمالى استهلاك الزيوت والمسلى النباتى.
توقعت وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع استهلاك زيت فول الصويا، وزيوت عباد الشمس، وزيوت النخيل للإنتاج الصناعى والغذاء إلى 2.16 مليون طن بزيادة 2.8% عن الموسم الماضى الذى بلغ فيه الاستهلاك 2.1 مليون طن.
ويتوزع الاستهلاك وفق تقديرات الوزارة ما بين 730 ألف طن من زيت الصويا منها 360 ألف طن سيتم استيرادها، و330 ألف طن زيت عباد شمس منها 300 ألف طن مستورد، فيما يصل استهلاك زيت النخيل إلى 1.1 مليون طن جميعها مستوردة في ظل عدم إنتاج مصر لزيوت النخيل.
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