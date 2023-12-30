شركتان تفوزان بتوريد 35 ألف طن زيت خام لـالسلع التموينية

MENAFN - Al-Borsa News) فازت شركتا“أستون أجرو” و”فيتيرا”، فى الممارسة التى عقدتها هيئة السلع التموينية الأسبوع الماضى، بتوريد 35 ألف طن زيت دوار الشمس خام.

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”البورصة”، إن الشركات الفائزة ستورد بسعر 905 دولارات للطن على فترتى شحن بواقع 17 ألف طن فى الفترة الأولى والممتدة بين 14 و29 فبراير 2024، و18 ألف طن فى الفترة الثانية من 1 وحتى 15 مارس 2024.

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أوضح المصدر أن السداد” سيكون فوريا بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وتعد هيئة السلع التموينية هى الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن استيراد زيوت الطعام والزيوت الخام النباتية، من خلال مناقصات يشارك فيها موردين عالميين، ويتم تكريرها من خلال مصانع تابعة للحكومة، أو من خلال عقود تجمعها مع شركات القطاع الخاص.

وتعتمد مصر على الاستيراد فى تدبير نحو 95% من حجم استهلاكها من الزيوت عبر مراحل إنتاجية مختلفة، تتنوع بين استيراد البذور وعصرها وتكريرها، أو استيراد زيوت وتكريرها، أو الاكتفاء بمرحلة التعبئة فقط.

وتشمل الدول التى يتم الاستيراد منها كلا من الأرجنتين، ودول البحر الأسود، وإندونيسيا، وماليزيا وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على 62% من إنتاج زيت الخليط بالسوق المصرى، و32.5 % من إجمالى الزيوت النباتية، و17.4% من إجمالى استهلاك الزيوت والمسلى النباتى.

توقعت وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع استهلاك زيت فول الصويا، وزيوت عباد الشمس، وزيوت النخيل للإنتاج الصناعى والغذاء إلى 2.16 مليون طن بزيادة 2.8% عن الموسم الماضى الذى بلغ فيه الاستهلاك 2.1 مليون طن.

ويتوزع الاستهلاك وفق تقديرات الوزارة ما بين 730 ألف طن من زيت الصويا منها 360 ألف طن سيتم استيرادها، و330 ألف طن زيت عباد شمس منها 300 ألف طن مستورد، فيما يصل استهلاك زيت النخيل إلى 1.1 مليون طن جميعها مستوردة في ظل عدم إنتاج مصر لزيوت النخيل.