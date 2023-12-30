البورصة المصرية توقع بروتوكولات تعاون مع جامعات تحالف شمال الصعيد لنشر الوعى بالاستثمار

MENAFN - Al-Borsa News) وقع أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أمس السبت، عدة بروتوكولات تعاون مع جامعات ضمن تحالف شمال الصعيد، وتحديدًا كل من رؤساء جامعات المنيا، وبنى سويف، والفيوم، بقاعة مؤتمرات جامعة المنيا، على هامش انعقاد مؤتمر المجلس الأعلى للجامعات.

أوضح رئيس البورصة، على هامش التوقيع أن التعاون مع الجامعات يأتى فى إطار خطة الدولة، التى تستهدف نشر الوعى بالاستثمار بين فئات المجتمع وعلى رأسها طلاب الجامعات.

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كما دشنت البورصة المصرية خلال الفعالية، منصة حوار وتواصل، للتعريف بمبادئ ومزايا القيد والطرح بسوق المال المصرية.

وتسعى البورصة المصرية لنشر الوعى بالتداول والاستثمار فى البورصة بين الطلاب، وتنمية الاستثمار والثقافة المالية بين المجتمع، وأشار الشيخ إلى أن هذا جاء حرصاً من البورصة على الوصول الشباب فى كافة أنحاء الجمهورية لثقل مواهبهم وتعريفهم بمبادئ الاستثمار وأهمها الادخار والاستثمار التراكمى.

ذكر الشيخ أن إدارة البورصة تعمل بالتعاون مع جمعيات رجال الأعمال لمساعدة الشركات على الوصول للتمويل اللازم للنمو وتحقيق المستهدفات الموضوعة لها وزيادة حجم أعمالها.

ويضم تحالف إقليم شمال الصعيد عدة مؤسسات أكاديمية وصناعية وخدمية وهى جامعة المنيا، وجامعة بنى سويف، وجامعة الفيوم، والجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، والجامعات الأهلية بالإقليم، وجامعة دراية، وجامعة اللوتس بالمنيا، وجامعة سفنكس بأسيوط، وجامعة النهضة ببنى سويف، والمعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف، والبورصة المصرية، وشركة بورتلاند المنيا للأسمنت، وشركة تيتان مصر للأسمنت، وشركة القناة للسكر، وعدد من الشركات فى المجالات الصناعية والخدمية المختلفة بالإقليم.

واستقبلت جامعة المنيا برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي؛ بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بحضور رؤساء الجامعات المصرية.

وتفقد وزير التعليم العالى ورئيس البورصة، خلال زيارة جامعة المنيا، عدد من المنشآت الجامعية الطبية والتعليمية، والتى منها افتتاح مستشفى طب وجراحة الأطفال ((مبنى 1))، والافتتاح التجريبى للمستشفى الثلاثي، بالإضافة إلى تفقد مركز طب وجراحة العيون، ومستشفى الأورام، وكذلك افتتاح بدء أعمال إعادة تأهيل الموقع العام للجامعة، وافتتاح مبنى كلية دار العلوم.