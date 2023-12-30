البورصة المصرية توقع بروتوكولات تعاون مع جامعات تحالف شمال الصعيد لنشر الوعى بالاستثمار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أمس السبت، عدة بروتوكولات تعاون مع جامعات ضمن تحالف شمال الصعيد، وتحديدًا كل من رؤساء جامعات المنيا، وبنى سويف، والفيوم، بقاعة مؤتمرات جامعة المنيا، على هامش انعقاد مؤتمر المجلس الأعلى للجامعات.
أوضح رئيس البورصة، على هامش التوقيع أن التعاون مع الجامعات يأتى فى إطار خطة الدولة، التى تستهدف نشر الوعى بالاستثمار بين فئات المجتمع وعلى رأسها طلاب الجامعات.
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كما دشنت البورصة المصرية خلال الفعالية، منصة حوار وتواصل، للتعريف بمبادئ ومزايا القيد والطرح بسوق المال المصرية.
وتسعى البورصة المصرية لنشر الوعى بالتداول والاستثمار فى البورصة بين الطلاب، وتنمية الاستثمار والثقافة المالية بين المجتمع، وأشار الشيخ إلى أن هذا جاء حرصاً من البورصة على الوصول الشباب فى كافة أنحاء الجمهورية لثقل مواهبهم وتعريفهم بمبادئ الاستثمار وأهمها الادخار والاستثمار التراكمى.
ذكر الشيخ أن إدارة البورصة تعمل بالتعاون مع جمعيات رجال الأعمال لمساعدة الشركات على الوصول للتمويل اللازم للنمو وتحقيق المستهدفات الموضوعة لها وزيادة حجم أعمالها.
ويضم تحالف إقليم شمال الصعيد عدة مؤسسات أكاديمية وصناعية وخدمية وهى جامعة المنيا، وجامعة بنى سويف، وجامعة الفيوم، والجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، والجامعات الأهلية بالإقليم، وجامعة دراية، وجامعة اللوتس بالمنيا، وجامعة سفنكس بأسيوط، وجامعة النهضة ببنى سويف، والمعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف، والبورصة المصرية، وشركة بورتلاند المنيا للأسمنت، وشركة تيتان مصر للأسمنت، وشركة القناة للسكر، وعدد من الشركات فى المجالات الصناعية والخدمية المختلفة بالإقليم.
واستقبلت جامعة المنيا برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي؛ بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بحضور رؤساء الجامعات المصرية.
وتفقد وزير التعليم العالى ورئيس البورصة، خلال زيارة جامعة المنيا، عدد من المنشآت الجامعية الطبية والتعليمية، والتى منها افتتاح مستشفى طب وجراحة الأطفال ((مبنى 1))، والافتتاح التجريبى للمستشفى الثلاثي، بالإضافة إلى تفقد مركز طب وجراحة العيون، ومستشفى الأورام، وكذلك افتتاح بدء أعمال إعادة تأهيل الموقع العام للجامعة، وافتتاح مبنى كلية دار العلوم.
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