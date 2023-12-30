ارتفاعات جديدة فى أسعار الأعلاف مع صعود الدولار الموازى

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت أسعار الأعلاف زيادات جديدة، أمس السبت، مع استمرار ارتفاع الدولار فى السوق الموازى.

وقفز سعر كسب الصويا الـ44%، إلى نحو 33 ألف جنيه بدلاً من 31 ألف جنيه، كما سجل كسب الصويا الـ46% نحو 34.5 ألف جنيه بدلاً من 32.5 ألف جنيه، ما أسهم فى ارتفاع أسعار الأعلاف تامة الصنع بنحو 500 جنيه للطن الواحد لتسجل متوسط 24 ألف جنيه.

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وقال المهندس أحمد علام، رئيس القطاع التجارى بمجموعة المجد لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إنَّ ارتفاع أسعار خامات الأعلاف ينذر بكساد جديد للقطاع، وتوقف الطلب وعدم دخول دورات تسكين جديدة من جانب المربين.

وأضاف ((علام))، أن تسعير الصويا أصبح خارج السيطرة، ويوجد العديد من المصانع سيطرت عليها تخوفات جادة فى المرحلة الراهنة من ناحية ضخ استثمارات أو توسعات مستقبلية، خاصة أن القطاع لم يشهد ثباتاً أو استقراراً على مدار عام كامل.

أشار إلى أن التحوط ضد انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار هو السبب فى التقلبات المتسارعة لأسعار الخامات بالوقت الراهن.

وقال المهندس محمد عبدالحميد، رئيس مجموعة المؤمن للأعلاف، إنَّ ارتفاع أسعار الصويا بهذا التفاوت الكبير يعود للسوق الموازى الذى أصبح يتحكم فى كل مجريات التسعير بالسوق المحلى.

وطالب رئيس مجموعة المؤمن، وزارة الزراعة بتشديد الرقابة على المخازن والمصانع والشركات التى تخزن الخامات المفرج عنها جمركياً، ما أدى إلى حدوث فجوة بين المعلن عنه فى الإفراجات الجمركية والمطروح فعلياً بالسوق المحلى، فضلاً عن تدبير الدولار للمصانع المصرية للحصول على الصويا.

وقال عادل الدماصى، رئيس مجموعة الدماصى لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إنَّ ارتفاع أسعار خامات الأعلاف ومن بينها خام الصويا الذى يشكل نحو 40% من مشتقات الأعلاف تامة الصنع يمثل أزمة جديدة تهدد القطاع خاصة أن هناك شركات أصبحت تقوم بتسعير بضائعها بسعر السوق الموازى على الرغم من التدبير المحلى للعملة الأجنبية لتلك الكيانات.

وأضاف أن ارتفاع خام كسب الصويا نحو ألفى جنيه خلال 48 ساعة والذرة الصفراء بنحو 1600 خلال أسبوع يدعو إلى النظر فى المنظومة التسعيرية مرة أخرى وتفعيل دور جهاز حماية المنافسة.